Alejo Sarna sigue recorriendo cada rincón de la ciudad

El Candidato del Frente de Todos continúa con su agenda de recorridas desde hace más de 2 años y está vez visitó a vecinos de la calle San Sebastián, quienes se quejan por el olvido y el abandono del municipio. El "callejón San Sebastián" es desconocido para muchos campanenses. Sale desde la ruta 6 por detrás de la planta Honda, en una zona rural y salpicada de emprendimientos que producen hortalizas. Allí Alejo estuvo charlando con los vecinos y vecinas del lugar que comentaron que es la primera vez que alguien se acerca a preguntarles como están, que necesitan y que problemas tienen en la zona. La gente contó que los mayores problemas que sufren tienen que ver con la luz eléctrica y el estado de las calles. Dijeron que sufren continuamente cortes de la energía eléctrica ya que la red de distribución está muy deteriorada y con poco mantenimiento. En cuanto a las calles explicaron que la calle San Sebastián hace tiempo no tiene mantenimiento y se encuentra en condiciones muy precarias. La situación se complica mucho los días de lluvia ya que la calle se vuelve intransitable generando que los chicos no puedan ir a la escuela o que no pueda entrar la ambulancia. Además se sienten aislados: las calles que unen esta zona con el barrio Los Pioneros se encuentra bloqueada. La sensación compartida por los vecinos es que se sienten olvidados por el municipio que no presta allí ningún tipo de servicio y ni siquiera escuchan sus padecimientos y reclamos. Al respecto Alejo señaló con pesar que es la misma situación que se vive en la mayoría de los barrios de Campana. "Tenemos un municipio que no escucha y no se preocupa por lo que le pasa a la gente. Esto se complica en los parajes alejados como la calle San Sebastián, donde parece que estuvieran abandonados a su suerte". En ese sentido, Alejo reiteró que "lo que nosotros queremos es transformarnos en la voz de los vecinos en el Concejo Deliberante para que empecemos a hacer de Campana una ciudad de todos y para todos en serio, y que empecemos a construir de verdad el futuro que queremos. No perdamos la fe ni la esperanza" le pidió Sarna a los vecinos.

EL PRECANDIDATO DEL FRENTE DE TODOS, ALEJO SARNA, VISITÓ A LOS VECINOS DE SAN SEBASTIÁN.