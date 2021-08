EN UN MES El presidente Alberto Fernández afirmó que "en un mes la mitad de la sociedad argentina" tendrá las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, al tiempo que pidió ir a votar y pensar en que "nada es más fácil que desde la tribuna cuestionar cómo juega un equipo". "En el país el 85% de los mayores de 18 años ya tienen, por lo menos, una dosis, y yo calculo que en poco tiempo más los mayores de 60 años están avanzando con la segunda dosis. Confío que en un mes más podamos tener a, por lo menos, la mitad de las sociedad argentina con las dos dosis dadas", subrayó. Fernández señaló que "cuando la inmunidad haya venido, no porque todos se vayan a contagiar como alguien dijo, sino por la vacuna, entonces sí el horizonte va a mostrar una puerta de salida".



MÁS IMPUTADOS El fiscal Claudio Navas Rial imputó al ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al ex canciller Jorge Faurie y al e secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo por el posible delito de contrabando de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia en la previa al golpe militar contra el ex presidente Evo Morales. Estos nombres de ex funcionarios de Cambiemos se suman a los ya imputados en la causa, como el ex presidente Mauricio Macri, el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex jefe de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad. Las nuevas imputaciones responden a la ampliación de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; y por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont. CAPACIDAD AMPLIADA El Gobierno amplió la capacidad máxima de pasajeros habilitada en trenes y micros de media y larga distancia, en hasta un 80% de su capacidad y sin pasajeros parados. En todos los casos "deberán extremarse las medidas para un mejor distanciamiento social en el interior de los vehículos", según la Resolución 289/2021 del Ministerio de Transporte. De acuerdo con lo dispuesto, los servicios de transporte automotor interurbano de las categorías "Común", "Común con Aire" y "Semi Cama" podrán operar desde este lunes con hasta un 80%. Las categorías "Cama Ejecutivo" y "Cama Suite" podrán tener plena ocupación de sus butacas. Por su parte, el transporte ferroviario interurbano de pasajeros también podrá operar con una capacidad de hasta el 80% de sus unidades. La decisión se tomó a partir de un reclamo de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) que requirió la intervención oficial para aumentar la capacidad permitida de pasajeros. CAMBIO CLIMÁTICO El cambio climático tornó más probable el tipo de fuertes tormentas que provocaron las devastadoras inundaciones que se vieron en Europa occidental, advirtieron los científicos. De igual modo, un fuego bautizado como Caldor en California amenaza 17.000 viviendas pese a la mejora del clima, ya que vino siendo impulsado por el viento y las condiciones secas de la zona este de Sacramento, hasta quemar más de 43.100 hectáreas. El calentamiento global se señala como causante de este incendio, así como del denominado Dixie, el segundo más grande en la historia del estado de California, que lleva ardiendo más de un mes pese al constante esfuerzo de los casi 6.200 bomberos desplegados en la zona. Los últimos datos apuntan a que Dixie, contenido en un 40%, quemó 293.729 hectáreas. En cuanto a las inundaciones en Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, el grupo World Weather Attribution afirma que fueron causadas por lluvias extremas que ahora tienen entre 1,2 y 9 veces más probabilidades de ocurrir debido al calentamiento global.