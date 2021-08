Efemérides del día de la fecha, 24 de Agosto

DÍA DEL LECTOR

Instituido mediante la Ley Nº 26.754 en el año 2012, en esta jornada se conmemora el nacimiento de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes de la literatura nacional y universal, a la vez que se promueve la lectura y se impulsa la realización "de actos de divulgación de las letras y de reconocimiento a la obra y trayectoria" del escritor.

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació el 24 de agosto del año 1899 en Buenos Aires. Criado en la biblioteca de su padre, Borges comenzó a escribir desde su niñez convencido de que su destino era ser escritor; a los 7 años escribió "La visera fatal" y, a los 10 años, tradujo al español "El príncipe feliz" de Oscar Wilde. En el año 1914 la familia Borges viajó a Europa, en búsqueda de un tratamiento para la ceguera progresiva de su padre, y se instaló en Ginebra (Suiza).

Más adelante, en el año 1921, retornó al país y fundó las revistas "Prisma" y "Proa". Dos años después, publicó su primer libro de poemas "Fervor de Buenos Aires". Con el correr de los años, Borges fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Entre sus obras más importantes se encuentran "Luna de enfrente" (1925), "Historia Universal de la Infamia" (1935), "Ficciones" (1944), "El Aleph" (1949) y "El libro de arena" (1975). Falleció el 14 de junio del año 1986 en Ginebra (Suiza).

FALLECE "CHANGO" FARÍAS GÓMEZ

Juan Enrique Farías Gómez nació el 19 de diciembre del año 1937 en Santiago del Estero. Proveniente de una familia de músicos, Farías Gómez formó su primer grupo, "Los Musiqueros", junto a Mario Arnedo Gallo y Hamlet Lima Quintana en el año 1953. Siete años después, formó "Los Huanca Hua" con su hermano Pedro, Hernán Figueroa Reyes, Guillermo Urien y Carlos del Franco Terrero; en el año 1961, lanzaron su primer disco "Folklore argentino", al cual le siguieron "Folklore argentino, vol. 2" (1962) y "Los Huanca Hua, vol. 3" (1963), entre otros. En el año 1966 formó el "Grupo Vocal Argentino", con el cual lanzó los álbumes "Grupo Vocal Argentino, volumen 1" (1966) y "La misa criolla" (1968). En el año 1976 se exilió en España debido a la instauración del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". En el año 1982 regresó al país y, tres años después, formó "Músicos Populares Argentinos". Más adelante, en el año 1989, fue nombrado Director Nacional de Música, cargo en el cual creó el Ballet Folklórico Nacional. En el año 2003, Farías Gómez lanzó su primer álbum solista "Chango sin arreglo".

Falleció en el año 2011 en Buenos Aires.

SE LANZA "LOOK WHAT YOU MADE ME DO"

Un día como hoy en el año 2017, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Look what you made me do". Perteneciente al álbum "Reputation" (2017) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Jack Antonoff y Richard Fairbrass, la canción es uno de los mayores éxitos de la artista: "Básicamente se trata de darte cuenta de que no puedes confiar en ciertas personas pero reconocer que aprecias a las personas en las que confías".