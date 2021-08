Perdió 17-0 con Porteño, único escolta del líder Varela Jr. Fue la segunda derrota de la temporada para el Tricolor, que el sábado recibe a Ezeiza RC. Por la cuarta fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó derrotado 17-0 como visitante ante Porteño de General Rodríguez. El encuentro, disputado el pasado sábado bajo el arbitraje de Rafael Conti, se definió con tres tries apoyados por el conjunto local. A los 20 minutos del primer tiempo, Tomás Piñeiro llegó al ingoal del CCC, en un momento en que Porteño jugaba con un hombre menos, situación que el elenco campanense no pudo aprovechar (a los 3 minutos, un pilar del local vio la primera amarilla y a los 13, uno de los centros locales también fue amonestado). Posteriormente, a los 15 del complemento, Hernán Pizzano apoyó el segundo try para el conjunto de General Rodríguez; y a los 37 de esa segunda parte cerró la cuenta el fullback Franco Rodríguez, quien aseguró el punto bonus y, además, convirtió a los palos. Así, Porteño logró su cuarta victoria consecutiva en este arranque de temporada y, con 19 puntos, se ubica como escolta del líder Varela Jr, que se mantiene con puntaje perfecto. Por su parte, el Tricolor retrocedió un escalón: quedó 7º con 8 unidades, misma cantidad que Municipalidad de Vicente López. En esta oportunidad, el equipo dirigido por Sebastián García y Alejandro Calvi presentó la siguiente formación titular: Ariel Molina, Nicolás Fernández, Santiago Sauton; Nicolás Cuevas, Leo Correa; Gabriel Pujol, Javier Pérez Caffarena, Nicolás Zacarías; Andrés Kibisz, Juan Francisco Calvi; Tomás Tourn, Carlos Díaz, Franco Damiano, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. La planilla la completaron Alberto Nóbile, Alan González, Facundo Cerda, Diego Colque (suplantó a Gabriel Pujol), Guillermo Torres, Benjamín Morelli, Facundo Hereñú y Alexis Scetti. Los demás resultados de esta cuarta fecha de la Tercera División de la URBA fueron: Los Molinos 36-10 Beromama, Tiro Federal de Baradero 0-29 Varela Jr, San José 10-42 Banco Hipotecario, Náutico Arsenal Zárate 22-32 Los Pinos y Ezeiza RC 28-29 Municipalidad de Vicente López. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Varela Jr, 20 puntos; 2) Porteño, 19 puntos; 3) Los Pinos, 16 puntos; 4) Banco Hipotecario, 15 puntos; 5) Beromama, 14 puntos; 6) Los Molinos, 12 puntos; 7) Ciudad de Campana y Municipalidad de Vicente López, 8 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 2 puntos; 10) Ezeiza RC, 1 punto; 11) Tiro Federal de Baradero y San José, sin puntos. Por la próxima fecha, a disputarse el sábado 28 de agosto, Ciudad de Campana recibirá a Ezeiza RC. Además, también jugarán: Municipalidad de Vicente López vs Naútico Arsenal Zárate, Los Pinos vs San José, Banco Hipotecario vs Tiro Federal de Baradero, Varela Jr vs Los Molinos y Beromama vs Porteño. Por su parte, la Intermedia del Tricolor también cayó en General Rodríguez y tampoco pudo marcar puntos: perdió 27-0.

La SANZAAR, organizadora del Rugby Championship, decidió que el certamen continúe íntegramente en la región de Queensland, luego de los encuentros cancelados a causa de la pandemia de coronavirus. La decisión de trasladar el certamen a Australia se alcanzó después de una reunión de urgencia para definir la continuidad del torneo que reúne a las potencias del Hemisferio Sur. En el partido inaugural del Rugby Championship 2021, Nueva Zelanda goleó a Australia por 57-22, mientras que Sudáfrica venció en las dos presentaciones a Los Pumas (32-12 y 29-3), en dos encuentros disputados en la ciudad sudafricana de Porth Elizabet. Pero, por cuestiones relacionadas al coronavirus, los All Blacks, no viajaron el fin de semana pasado para jugar en Perth ante Australia, en donde también debían enfrentarse a Argentina, el 11 y 18 de septiembre próximo. Ahora, todo indica que Wallabies y neozelandeses jugarán el próximo 4 de septiembre en el Opta Stadium en la ciudad Peth y luego partirían rumbo a Queensland para disputar el resto del Championship.