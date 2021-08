LA LISTA DE SCALONI El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó la lista de convocados para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se realizará entre el 2 y el 9 de septiembre. Respecto al plantel campeón de la Copa América se suman el arquero Gerónimo Rulli, el defensor Juan Foyth, el mediocampista Emiliano Buendía y el delantero Paulo Dybala. En cambio, Sergio Agüero es baja por lesión, al igual que Agustín Marchesín.



COMIENZA LA 8ª FECHA Este martes, con cuatro partidos, arranca una nueva jornada del Campeonato 2021 de la LPF: el líder Independiente visita a Atlético Tucumán (18.45), mientras el escolta Racing Club recibe a Central Córdoba (21.00). También juegan: Patronato vs Banfield (14.15) y Colón vs Sarmiento (16.30). El domingo se cerró la 7ª fecha con cuatro encuentros: Unión 1-2 Talleres, Newells 1-1 Rosario Central, San Lorenzo 0-1 Argentinos y Gimnasia (LP) 1-1 River Plate. ALMIRANTE NO AFLOJA Con un triplete de Cristian Chávez en los primeros 31 minutos de juego, Almirante Brown goleó ayer 3-0 como visitante a Nueva Chicago y se confirmó como líder de la Zona A de la Primera Nacional, con cinco puntos de ventaja sobre Tigre y San Martín de Tucumán (el domingo venció 3-1 a Chacarita). Hoy juegan Atlanta vs Belgrano. PRIMERA B METRO La 6ª fecha del Torneo Clausura se cierra hoy con Villa San Carlos vs Los Andes (15.35). El domingo, J.J. Urquiza le ganó 3-2 a Comunicaciones en Agronomía. PRIMERA C Ituzaingó superó 1-0 a Atlas por la 6ª fecha del Clausura y volvió a quedar como único líder con 14 puntos. Como escolta, con 12, se ubica Laferrere (2-0 a Lamadrid). Y ayer, Excursionistas (11) igualó a Berazategui en el tercer escalón al vencer 2-1 a El Porvenir como local. PRIMERA A FEMENINA En el cierre de la 2ª fecha, Racing Club derrotó 1-0 a Defensores de Belgrano, mientras San Lorenzo goleó 6-2 a Gimnasia (LP). Así, ambos equipos se mantienen con puntaje ideal en la cima de la Zona A. En tanto, por la Zona B, UAI Urquiza venció 3-1 a Platense y ahora comparte la cima con Independiente y River. CON GOL DE LAMELA El primer tanto de Erik Lamela en Sevilla valió tres puntos: en tiempo adicionado, el argentino sentenció la victoria 1-0 sobre Getafe. De esa manera, el conjunto andaluz llegó a los 6 puntos en La Liga de España y lidera junto a Atlético Madrid, que el domingo había superado 1-0 a Elche con tanto de Ángel Correa. TOTTENHAM Y CHELSEA Chelsea (que le ganó 2-0 el clásico a Arsenal) y Tottenham (1-0 como visitante a Wolverhampton) se sumaron a la cima de la Premier League junto a West Ham, Liverpool y Brighton. En cambio, Manchester United no pudo: igualó 1-1 con Southampton. SERIE A DE ITALIA Ayer se cerró la primera fecha con victoria de Milan, que derrotó 1-0 a Sampdoria. Los goles argentinos de la jornada estuvieron en el empate 2-2 entre Udinese (gritó Roberto Pereyra) y Juventus (Paulo Dybala abrió la cuenta).