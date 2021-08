» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Vía Zoom:

Jornadas sobre conductas de riesgo en niños adolescentes y jóvenes









Se realizarán este jueves 26 y viernes 27 vía zoom. Son gratuitas y se entregará certificado de asistencia. La UTN Facultad Regional Delta a través de su Departamento de Ingeniería en Sistemas de la Información y las entidades Fundación Fepais, La Niñez en Casa sin Violencia e Infancia Robada de Campana invitan a toda la comunidad a participar el jueves 26 y viernes 27 desde las 19 horas vía Zoom. Para participar es necesario inscribirse en el sitio web de la UTN Facultad Regional Delta www.frd.utn.edu.ar Se entregará certificado de asistencia. Las ponencias el jueves 26 serán: - "IDENTIFICACION Y PREVENCIÓN DEL COMPORTAMIENTO SUICIDA" a cargo del especialista Marcelo Gabriel Mandri. Los temas serán: Fases del Comportamiento, Mitos, Factores de Riesgo y Protectores, tipos de suicidas y situaciones. Acerca del disertante: Negociador, recibido en el instituto de Ciencias Forenses y Grupo Halcón de la policía de la provincia de Buenos Aires. Docente en la Universidad de Flores (UFLO) en el Módulo Intervención en el Ámbito de Seguridad, en la Diplomatura de Suicidología. - "VISIBILIZAR LA PROBLEMÁTICA SUICIDA ES SALVAR VIDAS" a cargo de Jorge Pascual Scalzo. Los temas serán Red Argentina, leyes nacionales – problemática y juventud- suicidio en curso técnicas de abordaje. Acerca del disertante: Comisario Inspector (r.a) Policía de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, ex Sub Director de la Dirección Especial de Seguridad Halcón, ex Jefe y Co Creador del Equipo de Negociación y Respuesta a Crisis, Policía Provincia de Buenos Aires, Miembro de la Red Mundial de Suicidologos para centroAmérica y el Caribe, Coordinador Nacional de la Red Argentina de Suicidologia, Asesor en Seguridad de varias Fuerzas Nacionales e Internacionales Policiales Penitenciarias y Fuerzas Armadas. Docente de varias Instituciones Policiales Penitenciarias y Fuerzas Armadas. - "EL SÍNDROME CUTTING" con la Lic. Karina Machado. El objetivo es concientizar sobre la relevancia y riesgo de un acto y síntoma muy frecuente en niños y adolescentes, como respuesta a una necesidad de controlar un estado de dolor emocional en la que el medio de expresión es el cuerpo. "Si no ves tristeza en mis ojos, mira mis muñecas". Acerca de la disertante: Es Licenciada en Psicología por la Universidad de la República de Uruguay. Ha realizado especializaciones en el área de la Psicología Forense y Jurídica, habilitantes como Perito para informes judiciales. También un curso de Prevención del Suicidio y diversos entrenamientos para la intervención en crisis del suicida. Además, se ha capacitado en el área de sexualidad y género, con actualizaciones en violencia sexual infantil y adolescente y trabajó en la Dirección Nacional de Prevención del Delito del Ministerio del Interior como mediadora en casos de violencia doméstica y abuso, integrando equipos multidisciplinarios. Se desempeña como profesional en el área clínica desde hace más de 20 años, atendiendo diversidad de casos en salud mental y psico-diagnósticos utilizando Herramientas de Psicología Cognitivo-Conductual y como Operadora Telefónica en la ONG Último Recurso en prevención del suicidio e intervención en crisis. - "PREVENIR VIOLENCIAS" con la Mg. Marta Lescano. La Convivencia Positiva, vinculada a la coexistencia pacífica de grupos humanos en un determinado ambiente, previene las violencias. La coexistencia pacífica implica la práctica de valores, actitudes y comportamientos necesarios para vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con el ambiente. ¿Cómo lograrla? Tanto los individuos como las comunidades necesitan llevar adelante algunas acciones que permitirán ir logrando esa convivencia en unidad, fraternidad y con paz. Acerca de la disertante: Presidenta de Fundación FEPAIS. Profesora en Letras. Magister en Enseñanza. Investigadora UBA. Diplomada en Derechos Humanos. Promotora Internacional de ODS. Autora de libros de nivel secundario. Directora de colecciones de libros de Lengua y Literatura. Autora de material para docentes entre otros. En el marco de Fundación FEPAIS trabaja con un equipo interdisciplinario en alianzas con otras Organizaciones de la Sociedad Civil y con Universidades diversos proyectos educativos en diversas comunidades, coordina proyectos colaborativos de Educación Sostenible entre varios países entre Argentina y África, en el marco de Global Peace Let’s Talk, organización que reúne líderes en diversas líneas de trabajo social comunitario. Las ponencias el viernes 27 serán: - "PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA" con la Dra. Diana Altavilla Ph. D. Es una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Acerca de la disertante: Psicóloga Psicoanalista Directora del Centro de Atención Familiar del Suicida. Red Iberoamericana de Ecobioética Cátedra UNESCO de Bioética. Programa Nacional de Prevención del Suicidio (2007) y Programa de Salud Integral para Adolescentes (2009) del Ministerio de Salud de la Nación. Comisión de Expertos (2017/20) para la Reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27130/14. Docente y Capacitadora - "PREVENCIÓN DEL SUICIDIO INFANTO JUVENIL" con la Mg. Lery Marlene Bentancurt Pérez. Acerca de la disertante: Licenciada en Psicología, Maestría en Psicología Clínica, Suicidóloga, Psicoanalista. Conferencista y capacitadora en temas de: Prevención, Atención y Postvención de Suicidio; Intervención en Crisis; Violencia de género; Prevención de Conductas de Riesgo en jóvenes; Psicología de Emergencias y Desastres; Intervenciones Comunitarias. Docente de postgrado en la Universidad Marista de Querétaro (México). Miembro fundadora del Frente Nacional para la Prevención del Suicidio (México) Miembro fundadora y ex vicepresidente de ASULAC (Asociación de Suicidiología de Latinoamérica y el Caribe). Miembro fundador de REDISUI (Red Iberoamericana de Suicidología) Ex presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología A.C. - "SUICIDIO Y PANDEMIA" con el Dr. Andrés Díaz Lucero. Breve revisión del impacto de la pandemia en la conducta suicida, mitos y realidades. Acerca del disertante: Es psiquiatra y neurólogo infanto-juvenil. Director médico de Idea Nexus. Psiquiatra en la Colonia Montes de Oca y Psiquiatra del Hospital San Jose de Campana. - "TRASTORNO DISOCIAL: FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN" con el Lic. José Antonio Unzueta Floranes. El objetivo de la presentación es que los participantes conozcan los criterios diagnósticos del trastorno disocial, sus principales manifestaciones conductuales, los factores de riesgo y protección que inciden en su desarrollo y prevención, respectivamente. Acerca del disertante: Es Lic. en Psicología. Candidato a Maestro en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Presidente Nacional y fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias del Comportamiento S.C. (SOMECIC). Además Vicepresidente nacional y Miembro Fundador de la Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense A. C. (AMDCF) entre otros puestos en diferentes organizaciones internacionales. Esta actividad impacta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, con el fin de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y lograr unas sociedades más pacíficas y prósperas para 2030. Los ODS, conocidos también como los Objetivos Mundiales, constituyen un llamamiento a la acción para crear un mundo donde nadie se quede atrás. Los ODS no se pueden alcanzar si no se respetan los derechos de los niños y los adolescentes. Mientras los dirigentes mundiales trabajan para cumplir con la promesa de la Agenda 2030, los niños de todo el mundo están reivindicando sus derechos a la buena salud, a la educación y a un planeta limpio, entre otros. Como líderes del mañana, la capacidad de los niños para proteger el futuro de todos nosotros dependerá de lo que hagamos hoy para garantizar sus derechos.