» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/ago/2021 de La Auténtica Defensa. La UCEDÉ Campana no podrá participar de las PASO, y responsabilizan a Espert









El viernes, Paulino Cuenca denunció que múltiples listas de candidatos, entre ellas la suya, no fueron cargadas en la Junta Electoral pese a haber sido entregadas en tiempo y forma. El lunes por la tarde, finalmente, se conoció el motivo: el apoderado del frente Avanza Libertad no las presentó. Desde la UCEDÉ local hablaron de "boicot", consideraron su accionar como "malicioso, ineficiente, y antidemocrático", y adelantaron que no seguirán haciendo campaña para el economista "porque no tenemos una lista y hoy no nos queda nadie que nos represente". La visita de José Luis Espert el pasado viernes por la tarde a Campana se dio en medio de un clima enrarecido y poco feliz, debido a que justo en ese momento se conoció la noticia de que múltiples listas de los partidos que integran el frente liberal no fueron cargadas en la Junta Electoral, pese a haber sido cargadas en tiempo y forma. Al hecho lo denunciaron tanto el economista como la precandidata a diputada Carolina Píparo, que fue parte de la comitiva que visitó la ciudad. Aparte de Campana, otras ciudades que denunciaron la faltante de sus listas fueron Bahía Blanca, Pilar, Malvinas Argentinas, Merlo, San Miguel y Vicente López. Sobre el final de la jornada del viernes, en la Plaza Eduardo Costa, el principal referente de la UCEDÉ local, Paulino Cuenca, confirmó la noticia, y con un inocultable dolor anticipó que su lista no iba a poder participar de las PASO. Hasta ese momento, aún no había confirmación del motivo del no cargado de las listas, y nadie se aventuraba a responsabilizar con certeza ni a la Junta Electoral ni a una hipotética "mano negra" interna. Durante el mediodía del lunes, Cuenca y su equipo llevaron adelante una conferencia de prensa en el bunker de la UCEDÉ local donde ratificaron la decisión de no participar de las PASO, y ampliaron detalles sobre lo ocurrido. Aun así, la misma terminó sin que se conociera al responsable de la baja "forzosa" del partido. Pero pocas horas después, aproximadamente a las 14:00, una resolución de la Junta Electoral determinó que lo ocurrido se debió a la falta de presentación de las listas del apoderado de Avanza Libertad, de línea directa de Espert. La confirmación de lo que hasta entonces era una sospecha cayó como un balde de agua fría en el espacio local de centroderecha, que inmediatamente denunció de forma pública "al apoderado de Avanza Libertad, y al primer candidato del frente, José Luis Espert, por no cargar en tiempo y forma nuestra lista de candidatos, dejándonos sin la posibilidad de competir en las próximas PASO". Además, consideraron este accionar como "malicioso e ineficiente", y que "demuestra una actitud antidemocrática". En resumen, desde la UCEDÉ campanense calificaron al hecho como un "boicot de su propio partido". "La decisión de no seguir avanzando en la campaña ya estaba tomada desde el viernes, por falta de tiempo y para no mentirle a los vecinos de Campana. Hoy, ya sabiendo qué pasó, la sensación es de bronca y de angustia. Tenemos muchos vecinos desilusionados, sobre todo porque este es un paso al costado que nos forzaron a dar", señaló Paulino Cuenca, con indisimulable dolor. Y, respecto a Espert, agregó: "nosotros en Campana no vamos a seguir haciéndole campaña, porque no tenemos una lista, y hoy no nos queda nadie que nos represente, ni a nosotros ni a nuestra idea de libertad". Respecto a cómo será el futuro cercano de la UCEDÉ de Campana, Cuenca aseguró que "es algo que tenemos que charlar, pero lo cierto es que la UCEDE ya tiene sello propio así que seguirá existiendo y participando de la política local, ya sea con esta gente, con otra que se incorpore, o con quien sea que comparta nuestra concepción de libertad". "Lo que sí podemos asegurar es que vamos a seguir trabajando por la ciudad y por los vecinos", concluyó.

Cuenca y equipo, el lunes durante la conferencia de prensa en la que confirmaron su no-participación en las PASO del 12 de septiembre.