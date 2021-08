» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 25 de Agosto









DÍA DEL PELUQUERO Establecido en el Congreso Nacional de Peluqueros celebrado en la ciudad de Pergamino en el año 1940, en este día se conmemora la fundación de la "Sociedad de Barberos y Peluqueros" en el año 1877. La misma fue fundada por iniciativa de Domingo Guillén, peluquero y director de teatro, en el Teatro Coliseo. Cabe agregar que, a nivel internacional, también se celebra esta efeméride hoy solo que el motivo que conmemora es la santificación del rey Luis IX, por parte de la Iglesia Católica, en el año 1270. La relevancia de este acontecimiento en esta fecha es el hecho de que el monarca francés nombró a su peluquero "hombre libre" elevando su jerarquía social y, consecuentemente, posicionándolo a la altura de los caballeros y los médicos. En ese entonces, los peluqueros eran hombres y trabajaban exclusivamente para la nobleza manteniendo las pelucas.



FALLECE LEÓN BENARÓS León Benarós nació el 6 de febrero del año 1915 en Villa Mercedes, San Luis. El reconocido poeta, historiador y crítico de arte se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1942. Al poco tiempo, cofundó el diario "Contrapunto" y la revista literaria "Correspondencia México-Argentina". Apasionado por la escritura, Benarós publicó sus escritos en los diarios "Clarín", "La Nación" y las revistas "Sur", "Los Anales de Buenos Aires" (dirigida por Jorge Luis Borges) y "Todo es historia", entre otras. Por otra parte, escribió las obras "El Rostro Inmarcesible" (1944), "Romances de la Tierra" (1950), "Romances de Infierno y Cielo" (1971), "Romancero Criollo" (1978) y "El Desván de Clio" (1990). Es pertinente mencionar que es autor de la letra del tango "Oro y gris" de Mariano Mores y la zamba "La tempranera" popularizada por Mercedes Sosa. Asimismo, fue crucial para el álbum "El Chacho, Vida y muerte de un caudillo" de Jorge Cafrune: "´El Chacho´ me interesaba porque era un caudillo bondadoso y nada prepotente, llegaba a una población y no avasallaba, iba a los hospitales a pedir limosna para sus soldados […] Cuando le propuse la idea, Cafrune aceptó enseguida porque se sentía muy identificado con ´El Chacho´". Falleció en el año 2012 en Buenos Aires.



SE LANZA "WRECKING BALL" Un día como hoy en el año 2013, Miley Cyrus lanzaba el sencillo "Wrecking Ball". Perteneciente al álbum "Bangerz" (2013) y compuesto por "Mozella" junto a Sacha Skarbek y Stephan Moccio, la canción es acerca del deterioro de una relación amorosa: "Es una canción con la que todo el mundo se va a sentir identificado. No hay nadie a quien no le hayan roto el corazón" manifestó Cyrus.