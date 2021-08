» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Vecinos comenzaron a proyectar junto a Alejo Sarna nuevo centro de salud en San Felipe









En las recorridas por los barrios no solo se recogen reclamos sino también propuestas, como la de crear un nuevo centro de salud en el predio del ex Derby que vecinos de San Felipe le acercaron al candidato por el Frente de Todos. En una reunión con vecinos y vecinas del barrio San Felipe, el candidato a Concejal por el Frente de Todos Alejo Sarna recibió una novedosa propuesta para mejorar los servicios de salud pública en el barrio. Según explicaron los vecinos, el actual centro de atención primaria está en estado de virtual abandono en cuanto a infraestructura, ya que a pesar del esfuerzo y la dedicación del personal médico, enfermero y administrativo, este está colapsado por falta de recursos. A raíz de ello los vecinos y vecinas proponen construir un nuevo centro de salud descentralizado en los terrenos el ex Derby, que se encuentra sobre la colectora y hace años que está desocupado, con el objetivo de ampliar las capacidades y mejorar la calidad de la atención que se brinda no solamente en el barrio sino también en la zona que abarca los barrios San Cayetano, Villanueva y Las Acacias. En ese sentido, Alejo Sarna señaló que "una de las principales tareas que queremos recuperar del Concejo Deliberante es la de escuchar a la comunidad, tomar las demandas, las ideas, las propuestas y las opiniones para construir una ciudad mejor para todas y todos. "Necesitamos un Concejo Deliberante de brazos y puertas abiertas". "Es por ello que queremos hacer de Campana una ciudad donde cada vecino y cada vecina sea protagonista, y donde la salud sea una prioridad, para empezar a construir el futuro que queremos" dijo Alejo.

Alejo Sarna con vecinos y vecinas de San Felipe.