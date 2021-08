» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Gilda Chiorazzo: "No alcanza con criticar a Abella, hay que ganarle en las urnas"









La pre candidata a Concejal del Frente de Todos Gilda Chiorazzo señaló que "el hecho de que el intendente intente reinstalarse con su hermana de candidata es un gesto de debilidad, pero para nosotros lo central es trabajar para poder ganar y recuperar la ciudad que queremos para todos". "Campana para crecer tiene que cambiar el resultado de las políticas que se instrumentan como Estado Municipal, incluyendo el ejecutivo y el deliberativo, porque terminan siendo todos funcionales a un mecanismo que viene generando un gran daño a los campanenses, nosotros proponemos cambiar las políticas en el Concejo Deliberante" agregó. "Necesitamos en Campana un peronismo que vuelva a ilusionar, a estar cerca de cada vecina y cada vecino dando respuestas, donde la unidad se consolide en base al trabajo en conjunto, donde las ideas y los proyectos sean más importantes que las personas. Eso es lo que me motivó a ser parte de esta lista que encabeza Alejo Sarna y que tiene la diversidad y pluralidad que el caracteriza al Frente de Todos, con el peronismo como columna vertebral" reflexionó la pre candidata a concejal. Por otra parte, Gilda dijo que hoy ve "un peronismo movilizado, la inmensa mayoría de los militantes peronistas hoy nos dan su apoyo porque lo que nos une no es solo un candidato, si no que esperamos recuperar participación, discusión y consenso para construir entre todos una alternativa que en 2023 lleve al Frente de Todos a recuperar la Intendencia, porque sabemos que no alcanza con criticar a Abella, también hay que ganarle en las urnas".

Gilda Chiorazzo y Alejo Sarna