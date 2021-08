» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 25/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Junto a Ruiz Malec, la diputada Alonso brindó una charla sobre Géneros y Mundo del trabajo









Durante la tarde de ayer se llevó a cabo la segunda edición del dossier que lleva adelante el Instituto Provincial de Formación Laboral titulado "Géneros y Mundo del Trabajo. Diagnóstico, acciones y desafíos para formar en igualdad", que contó con la participación de la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, a su vez presidente de la Comisión de Trabajo bonaerense, acompañada por la Ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, entre otros. En el marco de las presentaciones que ofrece al público el Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL) del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se llevó adelante el segundo capítulo del dossier: "Géneros y Mundo del Trabajo. Diagnóstico, acciones y desafíos para formar en igualdad", "La formación para el trabajo en la provincia de Buenos Aires", dividido en tres capítulos que tienen como objetivo incorporar la mirada de géneros en el diseño y desarrollo de las acciones de capacitación y formación para el trabajo. El mismo, hace un recorrido por el trabajo del área de Géneros y Oficios del IPFL en conjunto con toda la comunidad educativa de los Centros de Formación Laboral. El primer capítulo de la serie abordó la temática de "Desigualdades de géneros en el mundo laboral", analizando las desigualdades de géneros en el mundo laboral a través del tratamiento de la división sexual del trabajo. En primer lugar, poniendo la atención en la repartición de las tareas y la identificación del trabajo productivo y reproductivo, con la finalidad de explicar la segmentación horizontal. También, estudiando la brecha salarial entre géneros y en especial su impacto en las poblaciones vulnerables y vulneradas con trabajos informales, y repasa los datos de las principales tasas del mundo del trabajo en la provincia de Buenos Aires. "Me parece fundamental que se comience a desmitificar esto de los oficios masculinizados, como si los hombres tuvieran capacidades naturales para desarrollar ciertos oficios que, generalmente en la industria son mucho mejor pagos que los que abarcan las mujeres en el mismo rubro". "Lamentablemente, [las mujeres] no tienen la misma retribución económica, y es por esto que hablamos de ´romper el techo de cristal´ o ´salir del piso pegajoso", expuso la diputada provincial Soledad Alonso, al momento de iniciar su presentación. "Que un gobierno pueda focalizarse en las tareas de cuidado y traducirlo en políticas públicas -expuso la trabajadora de ANSES, y representante del gremio SECASFPI-, habla de que, esta distribución de las horas de trabajo en la casa nos permitirá salir y encontrar un trabajo", continuó. Este, el segundo capítulo, se transmitió durante la tarde de ayer de forma virtual y contó además con la participación del especialista en Formación Profesional de la OIT Cinterfor, Fernando Vargas. El episodio -denominado "La formación Laboral desde una mirada de géneros"- tuvo como foco analizar con perspectiva de género las dinámicas institucionales de los CFL, sus trayectorias y desafíos. El capítulo describe las matrículas de los CFL, identifica y profundiza sobre las familias profesionales históricamente masculinizadas y feminizadas. Por último, pone en diálogo estos ejes a fin de reflexionar en torno al ingreso, la permanencia, el egreso y la inserción laboral de las /os /xs estudiantes, transversalizando la perspectiva de género. "Creo que lo fundamental es poder identificar y fortalecer estas investigaciones y cursos de formación que realizan y dan un sustento real a la posibilidad de encontrar trabajo en un país donde no es un eslogan solamente poner a la Provincia en Marcha, o Un País en Pie", señaló durante su presentación la diputada Alonso, y continuó: "Tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof, lo que hacen es poner en marcha con mecanismos de políticas públicas reales para lograr que uno pueda producir, invertir y contratar gente". Por último, la legisladora agregó: "Como dijo Perón, ´nadie se realiza en una comunidad que no se realiza´, y en esto trabajamos diariamente". "Estoy feliz de saber que este gobierno del que formo parte, escucha cotidianamente las necesidades reales de empresarios, obreros, inversores; quiere realmente una provincia proactiva con una industria nacional pujante, y que tengamos igualdad de oportunidades para todas y todos". El próximo y último capítulo de la serie, llevará por título "Avances e intervenciones del área de Géneros y Oficios", y la exposición se centrará en el trabajo que lleva adelante el área de Géneros y Oficios del IPFL.

Junto a Ruiz Malec, la diputada Alonso brindó una charla sobre Géneros y Mundo del trabajo.