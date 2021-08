Con el Mini Cooper se impuso en la clase R3T de la segunda fecha de la temporada, desarrollada en Pergamino. El 9º Rally de Pergamino se convirtió en la segunda fecha de la Temporada 2021 del Rally Federal, competencia en la que estuvo presente el Gemma Rally Team de nuestra ciudad con tres autos: Gerardo, al mando de un Mini Cooper (clase R3T); Gustavo, con el VW Bora (clase R3T); y Victoria con el Ford Fiesta (clase N2). Por su parte, Gabriel no fue de la partida por no llegar con su Mini Cooper en las condiciones que deseaba. A la postre, Gerardo se quedaría con la victoria en la clase R3T (el ganador de la General fue Leonardo Jandiriz, con un VW Gol de la N7). Desde el inicio, Gustavo y Gerardo pelearon por la primera posición de la R3T y, terminando el primer rulo del sábado, Gustavo quedó al frente por menos de 1,5 segundos. Pero para los dos últimos especiales del sábado, Gustavo comenzó con problemas de frenos y sumó, además, la rotura de un neumático, situación que lo hizo perder más de 4 minutos. Así, dejó el camino libre para que Gerardo, finalmente, terminara la primera jornada al frente. El domingo, Gerardo continuó sin problemas hasta cerrar la victoria a bordo del Mini Cooper, mientras Gustavo debió abandonar a falta de tan solo 8 kilómetros por la rotura de homocinética. Este 9º Rally de Pergamino presentó trazados muy veloces, con un piso en excelentes condiciones y muy bien trabajados en lo previos. Además, también contó con un excelente predio de Asistencia, lo suficientemente amplio y cómodo como para alojar a las 90 tripulaciones que se anotaron. De hecho, los pilotos y equipos reconocieron esta predisposición de los organizadores y dejaron en claro que, hasta ahora, fue el mejor evento del año. Incluso contó con la visita de Juan María Traverso, quien le dio un plus a esta fiesta del Rally Federal que se desarrolló en Pergamino el fin de semana del 14 y 15 de agosto.

EL MINI COOPER DE GERARDO EMMA, EN ACCIÓN EN PERGAMINO.