Igualmente, el Violeta se mantiene como el equipo que menos goles ha recibido en la Zona B que lidera Barracas Central. En tanto, en la Zona A manda Almirante Brown. La 22ª fecha de la Primera Nacional le puso fin a la mejora racha que ha tenido Villa Dálmine en el actual campeonato: después de dos victorias y dos empates cayó como visitante ante San Martín de San Juan. Por ello, sigue sin poder despegarse del fondo de la tabla y ahora comparte el último puesto de la Zona B con Guillermo Brown de Puerto Madryn. Si hubiese ganado en tierras cuyanas, no solo se habría despegado del conjunto patagónico, sino que además se habría colocado a seis puntos de la novena posición y a siete del sexto. Una foto muy distinta a la que ofrece hoy la tabla, sobre todo pensando en una recuperación que le permita pelear por un lugar en la próxima edición de la Copa Argentina (debe terminar entre los mejores ocho para ello). Mientras tanto, esa misma tabla sigue mostrando al Violeta como el equipo con menos goles en contra de toda la Zona B (16, uno menos que el escolta Güemes). Claro está: también lo evidencia como el de menor cantidad de tantos a favor (apenas 10, a seis de los 16 de Guillermo Brown). El conjunto santiagueño ya no es más líder porque perdió 1-0 en su visita a Barracas Central, que así le arrebató la cima. Los demás resultados de la 22ª fecha de la Zona B fueron: Tristán Suárez 0-2 All Boys, Gimnasia (J) 0-0 Ferro Carril Oeste, Brown (A) 2-2 San Telmo, Guillermo Brown (PM) 1-1 Defensores de Belgrano, Independiente Rivadavia 1-1 Almagro, Atlético Rafaela 0-1 Santamarina e Instituto 2-1 Deportivo Morón. Mientras tanto, en la Zona A, Almirante Brown no detiene su marcha: venció 3-0 en el clásico a Nueva Chicago y así llegó a nueve victorias en las últimas once fechas. De hecho, desde que asumió Fabián Nardozza, la Fragata acumula 12 triunfos, 3 empates y apenas 2 caídas. De esa manera, el elenco de Isidro Casanova (que quedará libre en la próxima fecha) llegó a los 42 puntos y le sacó cinco de ventaja a dos poderosos como Tigre (igualó 1-1 con Temperley) y San Martín de Tucumán (venció 3-1 a Chacarita, que se quedó sin técnico por la renuncia de Crisitan Aldirico). Detrás, en el cuarto puesto asoma Quilmes (36), que en esta 22ª fecha superó 1-0 a Deportivo Maipú de Mendoza. Los demás resultados de esta Zona A fueron: Estudiantes (BA) 0-0 Gimnasia, Mitre (SdE) 0-2 Deportivo Riestra, Alvarado (MdP) 0-0 Estudiantes (RC) y Atlanta 1-0 Belgrano (el Bohemio cortó ayer una racha de 11 juegos sin victorias).