Los Juveniles se midieron con All Boys

Los chicos Violetas cosecharon tres victorias, dos empates y una derrota. Por la octava fecha de la Zona 1 del Torneo de Juveniles de Primera Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Villa Dálmine se midió el pasado sábado con All Boys, en una jornada en la que cosechó tres victorias, dos empates y una derrota. Las categorías más grandes jugaron como visitantes y se volvieron invictas del predio de AEFIP donde se disputaron los partidos. Los resultados y goleadores fueron los siguientes: -Cuarta División: All Boys 1 - Villa Dálmine 2 (Laureano Doello y Lautaro Otero). -Quinta División: All Boys 0 - Villa Dálmine 0. -Sexta División: All Boys 0 - Villa Dálmine 1 (Matías Varela). En tanto, las categorías menores jugaron como locales en el predio Héctor Fillopski de Ruta 6, donde Violetas y Albos dividieron puntos con los siguientes marcadores: -Séptima División: Villa Dálmine 0 - All Boys 0. -Octava División: Villa Dálmine 0 - All Boys 1. -Novena División: Villa Dálmine 2 (Máximo Padros y Marcos Brey) - All Boys 1. Por la novena y última fecha de la Zona 1, los chicos Violetas se enfrentarán con Camioneros. Las principales miradas estarán centradas en la Cuarta División, que puede coronarse en esta Zona 1 en caso de ganar (pelea con Tigre y Temperley).

