COMPARTEN LA CIMA En el inicio de la octava fecha del Campeonato 2021 de la LPF, Racing Club (con el campanense Leonardo Sigali como titular) igualó 0-0 como local ante Central Córdoba (SdE) y ello le alcanzó para igualar a Independiente en lo más alto de la tabla con 15 unidades. Es que el Rojo cayó 2-0 en su visita a Atlético Tucumán, mientras Colón (14) empató 1-1 con Sarmiento (J). El otro encuentro de ayer también terminó 1-1: Patronato igualó como local ante Banfield. En la continuidad de esta fecha, Estudiantes (LP), Talleres, Aldosivi y Lanús (todos tienen 13 puntos) tendrán la oportunidad de quedar como líderes en caso de ganar.



JUEGA BOCA Este miércoles continuará la 8ª fecha del Campeonato 2021 de la LPF con cinco partidos: Rosario Central vs Arsenal (14.15), Lanús vs Gimnasia (16.30), Defensa y Justicia vs Newells (16.30), Huracán vs Vélez Sarsfield (18.45) y Platense vs Boca Juniors (21.00). Mañana jueves se cierra con cuatro partidos: Godoy Cruz vs Unión (14.15), Argentinos vs Talleres (16.30), Estudiantes vs San Lorenzo (18.45) y River Plate vs Aldosivi (21.00). VUELVE EL PÚBLICO La Ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, y el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciaron ayer el regreso del público a los estadios: será en el encuentro que la Selección Argentina disputará frente Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Lammens explicó que habrá un aforo del "30 por ciento" y que ya se lo comunicó a Claudio Tapia, presidente de la AFA. De todas formas, no dio detalles del protocolo. "Vamos a trabajar con el Ministerio de Salud para definirlo", dijo. El partido ante Bolivia se jugará en el Monumental, el próximo 9 de septiembre, y servirá como "prueba piloto" para el campeonato local. LA PREMIER NO CEDE La Premier League confirmó que no cederá a los jugadores para las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 debido la situación sanitaria que se da en Reino Unido por la pandemia de coronavirus. De esta manera, salvo que FIFA tome alguna medida al respecto, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía no serían de la partida en la triple fecha que se desarrollará entre el 2 y el 9 de septiembre (los cuatro fueron convocados por Lionel Scaloni). PRIMERA B METRO En el cierre de la 6ª fecha, Villa San Carlos y Los Andes igualaron ayer 1-1 en Berisso. Así, el Milrayitas llegó a 9 unidades y comparte el cuarto puesto con UAI Urquiza y Deportivo Armenio, a cinco unidades del líder Flandria (14). MARTES DE DERROTAS Por la segunda ronda del ATP 250 de Winston Salem, Federico Coria perdió ayer por 6-4 y 6-2 con el francés Pierre-Hugues Hubert, mientras Federico Delbonis cayó 6-3 y 6-4 con el estadounidense Marcos Giron. En tanto, Nadia Podoroska perdió 7-6, 4-6 y 4-6 ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich por la segunda ronda del WTA 250 de Cleveland. El próximo desafío de estos tenistas argentinos será el US Open. DOS QUE AVANZAN Los argentinos Francisco Cerúndolo y Juan Pablo Ficovich avanzaron ayer a la segunda ronda de la Qualy del US Open 2021. En cambio, Renzo Olivo, Guido Andreozzi, Facundo Mena y Andrea Collarini no pudieron superar el debut. Hoy se presentarán Juan Ignacio Londero, Tomás Etcheverry, Marco Trungelliti y Paula Ormaechea.