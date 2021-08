En las generales de 2005 -cuando todavía no habías internas abiertas y obligatorias- fue la última vez que se encontraron en el cuarto oscuro 17 boletas, la misma cifra que habrá este año. Según datos históricos de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, la última vez que una elección local reunió 17 alternativas fue en el año 2005. En aquella oportunidad los comicios fueron ganados por el Frente para la Victoria con el 41,53 por ciento de los votos. Le siguieron Acción Comunal Primero Campana (14,8%), Partido Socialista Auténtico (8,63%), UCR (7,88%), Partido Justicialista (7,5%), Afirmación para una República Igualitaria (6,35%), Partido Unidad Federalista (4,98%), Propuesta Republicana (3,91%), Partido Nuevo Buenos Aires (1,02%), Partido Obrero (0,94%), Encuentro Amplio (0,87%), Movimiento Socialista de los Trabajadores (0,7%), Confederación Vecinal (0,43), Frente Popular (0,19%), Partido Renovador (0,17%), Movimiento por la Justicia Social (0,08%) y Movimiento Vecinalista Provincial (0,02%). Por entonces todavía no había Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo cual todo partido que cumpliese con los avales y fuese autorizado por la Junta Electoral podía participar de las elecciones generales. Desde el regreso de la democracia en 1983, solo en 5 de los 24 comicios celebrados hubo más de 17 listas en el cuarto oscuro de las escuelas de Campana. Fueron en las legislativas de los años 1987 (18), 1991 (19), 1993 (18) y 2001 (21) y en las presidenciales de 1995 (19). Desde la instauración de la PASO el número de listas que compiten ha bajado significativamente, no solo en las generales -recordemos que hay que sacar un piso mínimo de votos para acceder- sino incluso en las primarias. El promedio por comicios en la era de las PASO (2011-2021) es de 10,83, mientras que el promedio de las últimas seis elecciones generales anteriores (1999-2009) fue de 15,1 listas por votación. En las PASO, la capacidad de las listas locales para sacar boleto a las generales de octubre ha variado. En 2011 las 9 que se presentaron lo lograron. En 2013, 7 de las 11. En 2014, apenas 4 de las 11 opciones volvieron a repetirse de agosto a octubre. En 2017, la mitad de las 12 que compitieron en internas. Y en 2019, accedieron a las generales los cinco precandidatos a intendentes que estuvieron en las PASO. Este año compiten en las PASO locales Juntos por el Cambio (tres listas), Frente de Todos (cinco), Frente de Izquierda, Unión por Todos, Avanza Campana, Movimiento al Socialismo, Vamos con Vos, Partido Federal, Partido Republicano Federal, Partido Vocación Social y Partido Todos por Buenos Aires.

EL CUARTO OSCURO DE LAS PASO 2021 TENDRÁ UNA GRAN OFERTA A NIVEL LOCAL