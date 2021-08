Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del jueves, 26/ago/2021. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del jueves, 26/ago/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Reglamentaron la Ley Provincial de Víctimas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Reglamentaron la Ley Provincial de Víctimas









Desde el Consejo Asesor de Víctimas celebraron la reglamentación de la ley sancionada en diciembre del año pasado y resaltaron que "es un cambio de paradigma en la provincia". La anhelada Ley de Victimas (Nº 15.232) que venía siendo reclamada por organizaciones y familiares de víctimas para que se los ponga en el centro de escena del proceso penal y garantice la plena implementación de sus derechos fue reglamentada este miércoles. La norma, reconoce el derecho de las víctimas de ser asistidas desde una perspectiva jurídica y psicosocial que considere su situación estructural y las consecuencias del ilícito sufrido, fue sancionada en la Legislatura bonaerense en diciembre del año pasado. La ley fue requerida por más de media década por organizaciones sociales y tomó impulso en este último tiempo gracias a la puesta en marcha del Consejo de Víctimas que había sido disuelto en 2016 y volvió a entrar en funciones con la llegada del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. El Secretario Legal y Técnico del Consejo de Víctimas bonaerense, Emmanuel Terrón, consideró que "en materia de derechos humanos es uno de los avances más importantes de los últimos 50 años, un cambio de paradigma en la provincia de Buenos Aires y una superación de la normativa nacional". "Se trabajó muchísimo para que lleguemos a tener una ley digna, aprendimos de alguna falencia que tenía la ley nacional, e incorporamos el registro de los abogados y el curso previo en materia de género para que lleguen personas capacitadas a defender a las víctimas", agregó Terrón. Uno de los aspectos destacados de esta normativa es el patrocinio jurídico para personas víctimas de delitos que no puedan afrontar ese gasto. El Estado se hará cargo de los honorarios de los abogados y abogadas que quieran ejercer en representación de los intereses de las víctimas. En este sentido, el secretario del consejo explicó que "ahora se empezará a trabajar en la perspectiva de género, los abogados van a tener que hacer un curso y en el caso de los crímenes de odio hacia la comunidad trans y LGBTIQ+, las asociaciones van a poder presentarse en representación de la persona damnificada". Para esto, se estableció la creación de un registro al que podrán acceder los letrados que tengan más de 3 años de antigüedad en el título. Quienes, a la vez, deberán realizar de manera obligatoria cursos de formación y actualización que el Colegio de Abogados ofrecerá gratuitamente. "Para nosotros es súper importante, pero sabemos que con eso no basta. Es el punto de partida para empezar a darle a la víctima el rol requiere dentro del proceso. Esto tiene que ser acompañado de políticas públicas, que es la segunda etapa del trabajo que venimos hacer", reconoció Terrón. La ley establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia a la víctima de esta cartera gubernamental será el área encargada de asumir la atención especializada de los casos. La reglamentación prevé protocolos de derivación hacia el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual cuando se trata de supuestos de violencia de género y hacia el Organismo de la Niñez y la Adolescencia ante casos que afecten a personas menores de edad. "Le da más derecho a las víctimas y capacidad de acción dentro del proceso, ahora cuando un condenado este por quedar en libertad se va a tener que notificar la víctima. Era una gran deficiencia del sistema penal no poner el ojo en la víctima, que es la única que no eligió estar en ese lugar", concluyó el Secretario Legal y Técnico del Consejo de Víctimas bonaerense.