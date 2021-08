Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN ARBOL INCÓMODO "Este árbol ubicado en la esquina de Salmini y Castilla (barrio Banco Provincia) dificulta la visión de quienes vienen por Salmini o doblan por Castilla. Además las ramas que están altas tapan los cables de luz, cable etc. Nosotros hicimos 10 reclamos ante la Municipalidad y dos a Parques y Jardines para una poda correctiva y hasta ahora no hemos tenido respuesta alguna. ¿Tenemos que esperar que haya otro accidente? Ya tuvimos uno hace unos meses atrás" muestra Claudio.



BANQUINAS IMPOSIBLES "Así están todas las banquinas en el barrio Lomas del Río Luján, Ruta 4. Es muy cerca de la escuela donde asisten muchos chicos de la zona que van a pie. Es imposible transitar cada vez que llueve, si no es caminar por la ruta con el peligro que eso genera. Hace años que vivimos en las mismas condiciones. Río Luján, es un barrio olvidado" muestra Alejandra.



BASURA Y PELIGRO "Colón y De Dominicis. Lleno de basura y además falta la tapa. Se puede lesionar cualquier persona que circula por la zona" escribe Horacio.