Así lo aseguró la concejal de Juntos por el Cambio, Andrea Román, quien cuestionó al candidato kirchnerista local Ruben Romano por "querer adjudicarse las obras que, con tanto esfuerzo y dedicación, gestionó el intendente Abella". "No puede gestionar su propia clínica, mucho menos va a poder tramitar y peticionar una obra tan importante", dijo. La concejal de Juntos por el Cambio, Andrea Román, cuestionó al candidato kirchnerisla local Ruben Romano por querer adjudicarse las obras que gestionó el intendente Sebastián Abella y afirmó que "en ningún Ministerio del Gobierno Nacional lo conocen". Además, aseveró que "no puede gestionar su propia clínica, mucho menos va a poder tramitar y peticionar una obra tan importante y de tanta envergadura como la nueva rotonda del barrio Lubo". "Los vecinos ya están cansados de las mentiras de este candidato kirchnerista que lo paran al lado de un cartel para la foto, sin tener mucha idea de lo que habla", sostuvo Román. Siguiendo con esta línea, Román aseguró que "estas obras llegaron a Campana gracias a un trabajo incansable del Intendente y de todo el equipo de técnicos del Municipio y de Nación, a fin de dar una respuesta a la problemática de larga data". Para cerrar, la edil manifestó que "Romano ya nos mintió con la obra de la Termoeléctrica II, nos mintió con que íbamos a comer asado todos los días, nos miente con las vacunas y ahora pretende hacernos creer que la obra del Mc Donald’s la gestionó el. No tiene límites".

