Murió Miguel Ángel Vicco, el exsecretario privado de Carlos Menem acusado por la compra de leche en mal estado

Miguel Ángel Vicco, el exsecretario privado de Carlos Menem, investigado en la década del 90 por la compra de leche en polvo en mal estado, murió el lunes pasado a los 76 años. Según informó su círculo íntimo, sufrió una complicación luego de ser operado de urgencia el sábado por una obstrucción intestinal en un sanatorio porteño. Durante sus últimos años, Vicco se caracterizó por mantener un bajo perfil mediático. Desde 2020 enfrentaba un cuadro de Parkinson que se había agravado recientemente. Su última aparición pública fue en febrero, cuando dio una entrevista radial con motivo del fallecimiento de Menem. La causa El nombre del empresario tomó trascendencia pública en diciembre de 1991, cuando se lo vinculó con la contratación directa, dispuesta por el decreto 1295 del expresidente riojano, de 1.960.000 kilogramos de leche en polvo que resultaron no ser aptas para el consumo humano, según estudios bromatológicos. La causa judicial, que se conoció mediáticamente con el nombre de "Mala leche", se inició a partir de un informe de Página 12 en noviembre de 1991. La denuncia fue rápidamente llevada a la Justicia por Simón Lázara, el entonces vocero del expresidente Raúl Alfonsín, y se convirtió en una de las primeras investigaciones por corrupción contra Menem. Según pruebas realizadas por el Conicet e investigadores de Holanda, algunas partidas de la leche contenían "sustancia radiactiva no natural, compatible con la medida en la leche contaminada por el accidente (de la central nuclear) de Chernobyl", que ocurrió a finales de los años 80. La leche además estaba vencida y contaminada con la bacteria escherichia coli. El empresario y exasesor presidencial Carlos Spadone también fue procesado por la Justicia. Al igual que a Vicco, se lo acusó por el delito de defraudación a la administración pública y ambos renunciaron. Spadone era el dueño de la empresa Summum, la encargada de entregar la leche para el Programa de Atención Materno Infantil al ministerio de Salud. En lugar de elaborar la leche en polvo, como habían acordado en el contrato, la importó desde Europa y el fraccionamiento y envasado estuvo a cargo de las plantas de Fábrica Sastre, de Santa Fe, y Era, de Córdoba, que estaba vinculada con el ex secretario presidencial y su primo Raúl Vicco y era administrada por Carlos Santunione. Sin embargo, en septiembre de 2002, once años después del escándalo, la Justicia absolvió a todos los implicados sin responsabilizar a nadie por la maniobra y cerró la causa. El juez federal Jorge Ballestero absolvió "libremente de culpa y cargo" a los únicos que seguían procesados: Spadone, Néstor Osvaldo Lorenzo (gerente de Summum) y Santunione. La decisión fue apelada por los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore y la Cámara Federal revisó el falló y resolvió condenar a Spadone a una pena de 2 años y medio de prisión y una multa. El juez consideró que, aunque los acusados cometieron diversas irregularidades, no pueden ser castigados porque no existió el "engaño" necesario para la figura de administración fraudulenta y señaló que en todo caso se trató de "un fraude comercial". La última entrevista de Vicco Tras la muerte de Menem, el 14 de febrero de este año, Vicco hizo la que sería su última aparición pública. Dio una entrevista a Radio Rivadavia en la que recordó con elogios al exmandatario y destacó su gestión al frente del Poder Ejecutivo. "Fue un hombre que nos introdujo en el mundo. Si hoy tenemos celulares, tenemos computadoras, es por los actos de ayer", explicó el exsecretario privado, que lamentó las críticas negativas en torno a la figura del riojano. "Lamento mucho cómo se estropea la imagen pública de quien fue uno de los principales presidentes de nuestro país", manifestó Vicco, según el cual "hay millones de ejemplos (de su buena gestión)", entre los que mencionó la "industrialización del campo en los 90´". Al ser consultado sobre su relación con Menen, contó que lo unía "una confianza de muchos años, de tener amigos en común, de ir trabajando y de tener pensamientos en común". En esa línea, se identificó políticamente como "menemista" y tomó distancia del peronismo y el kirchnerismo. "Tengo una diferencia con ellos, Yo creo en la economía de mercados, en la libre competencia, en la eliminación de impuestos", cerró en la entrevista con Eduardo Feinmann.



Fuente: https://www.lanacion.com.ar/