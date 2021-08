IMPUTACIÓN INMINENTE El fiscal federal Ramiro González prepara por estas horas la imputación contra el presidente Alberto Fernández por la celebración que tuvo lugar en la Quinta de Olivos el pasado 14 de julio de 2020 durante el cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez. La imputación llegará por parte del fiscal de la causa se presente o no el Presidente con abogados en la causa en las próximas horas. Mientras tanto, en la investigación se seguirán tomando medidas y a partir del martes el juez federal Sebastián Casanello podrá definir sobre el planteo de constitucionalidad que hizo una de las investigadas y que puede acabar con la causa por el escándalo Olivos.



NUEVA DEMANDA Una nueva demanda contra la Argentina, por USD 320 millones, fue llevada ante un tribunal de Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en el 2008. La presentación fue realizada por el fondo Titan Consortium, al sostener que incumplió el pago de un fallo en contra del país dispuesto por el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI). En 2019, ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones rechazó el pedido de nulidad realizado por la Argentina, luego de que en 2017 la condenara a desembolsar USD 320 millones más intereses a Titan. Este fondo logró demandar a la Argentina, luego de que le comprara el derecho a hacerlo por al fondo inglés Burford (el mismo que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF). Burford, a su vez, se lo había comprado a la empresa española Teinver, dueña del grupo Marsans, luego de quedar en quiebra. POLÉMICA DESIGNACIÓN Mohsen Rezai, ex comandante iraní de la Guardia Revolucionaria y sobre quien pesa un alerta roja de Interpol por su supuesta participación en el atentado contra la AMIA, fue nombrado vicepresidente de Asuntos Económicos por el presidente de ese país, Ebrahim Raisi. Se trata del segundo acusado por el ataque contra la mutual israelí que es nombrado en un cargo en el actual gobierno de Irán, ya que dos semanas atrás se había conocido que Ahmad Vahidi había sido nombrado ministro del Interior. La decisión generó una fuerte respuesta de parte de Israel, ya que la embajada de ese país en Buenos Aires, que manifestó críticas en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter. "El gobierno de Irán sigue sumando terroristas. Tras la designación de Vahidi como Ministro de Interior, ahora es el turno de Mohsen Rezai", señaló. CUENTA REGRESIVA El caos y el miedo crecen en el Aeropuerto de Kabul con el correr de las agujas del reloj hacia la inexorable hora de partida del último avión para huir de Afganistán. El grupo Talibán fue contundente: extender el plazo de evacuación más allá de finales de agosto es una "línea roja". El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió sacar a todas sus tropas de Afganistán antes del 31 de agosto. Pero no contaba con una situación tan caótica y extrema como la que se vive en Kabul estos días, asegura la prensa de su país. Los informes de inteligencia apuntaban a que la capital resistiría tres meses, no una semana. Ahora todo el proceso de evacuación es más a prisa. En un discurso, Biden dejó entrever que sus tropas podrían quedarse después del 31 de agosto, una idea que el Reino Unido quiere ratificar debido a que todavía hay miles de personas que necesitan ser evacuadas.