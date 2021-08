12 universidades argentinas fueron seleccionadas entre las cien mejores de Latinoamérica

En un nuevo ranking internacional, 12 universidades argentinas quedaron entre las cien mejores de Latinoamérica. En la clasificación por regiones de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), la UBA volvió a sobresalir y otras once instituciones retuvieron sus puestos dentro del top 100. Al igual que el año pasado, la UBA sostuvo su octavo lugar y volvió a ser la única casa de estudios argentina que quedó entre las diez mejores de la región. Los especialistas de QS destacaron su "puntuación perfecta" en dos indicadores: reputación académica y reconocimiento de los empleadores, "lo que pone de manifiesto la extraordinaria estima que le profesan tanto la comunidad académica global como los responsables de contratación de todo el mundo", según el informe. Curiosamente, a la UBA le va mejor en la clasificación mundial que compila QS. Allí en los últimos años se estableció como la mejor universidad de Latinoamérica. Sucede que la metodología es distinta: en el ranking regional se pondera más el rendimiento de la investigación; un apartado en el que las universidades argentinas suelen quedar relegadas. "La productividad de la investigación sigue siendo un punto débil para las universidades argentinas, en relación con los competidores regionales: ninguna institución argentina alcanza una puntuación superior a 50 en cuanto a los trabajos por profesor", explica el informe. Ben Sowter, director de investigación de QS, asegura que hay una correlación entre la cantidad de profesores con doctorados y el impacto de las investigaciones desarrolladas. "Del mismo modo, las universidades latinoamericanas que colaboran con más instituciones en todo el mundo también tienden a disfrutar de mayores niveles de producción de investigación", agregó. A su vez, la UBA obtuvo uno de los mejores resultados en la relación profesor/alumno. También QS la identifica como una de las redes de investigación más globales de América Latina y con un fuerte perfil internacional. Sin embargo, su productividad investigadora -observan- le impide ocupar una posición más alta. Alberto Barbieri, su rector, destacó: "Este resultado es el reconocimiento al alumnado, equipos de investigación, cuerpo docente y no docente que con su trabajo construyen y cimentan día a día la mejor universidad pública del país. Esta nueva publicación nos invita a seguir apostando por y para la educación y para ello, es imperioso un fuerte respaldo e inversión. Es necesario tener en claro que serán la educación, la ciencia y la tecnología las que nos marcarán el camino en este contexto mundial". Detrás de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) volvió a quedar en el vigésimo primer puesto. Sus mejores resultados se dan en los indicadores de impacto en la red (97,5/100, 9º) y reputación académica (90,9/100, 14º). Por su parte, la Universidad Austral quedó en tercera posición a nivel nacional y revalidó su liderazgo en el sector privado. "En las naturales oscilaciones que se dan en las tablas, la Austral ha sido la única institución argentina entre los primeros lugares en mejorar 4 puestos en su posicionamiento en la región. Su ya tradicional liderazgo en cuanto a la personalización de su propuesta formativa se fortalece con los desempeños destacados en reputación académica y entre los empleadores", señaló Julio Durand, su secretario académico. Cinco de las diez mejores puntuaciones de Latinoamérica respecto al ratio profesor/alumno las obtienen universidades argentinas, lo que según el ranking indica alta valoración a la capacidad docente. El líder nacional en ese apartado es la Universidad Católica Argentina (UCA), que obtiene una puntuación perfecta de 100/100 en el indicador. María Clara Zamora, vicerrectora de investigación e innovación académica de la UCA, remarcó: "La evolución del posicionamiento en los últimos años nos ha ayudado a detectar que los cambios son posibles en tiempos más cortos de lo que nos habíamos imaginado. Todo lleva un tiempo de preparación que permanece oculto y luego emergen los avances. Eso es lo que estamos percibiendo con los indicadores que mostraron un incremento en esta nueva presentación del ranking, a saber: docentes con doctorado y citaciones por papers". El resto de las instituciones argentinas que componen el top 100 son: la Universidad Nacional de Córdoba (35 a nivel regional), la Universidad Torcuato Di Tella (36), la Universidad Nacional de Rosario (61), la Universidad de San Andrés (67), el ITBA (86), la UP (94), la Universidad Nacional de Cuyo (94) y la del Litoral (99).

Facultad de Derecho UBA - CABA



Fuente: https://www.infobae.com/