Águila 8 - Energía del 26/08/2021 - Trecena de la Estrella

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. MEN GLIFO ANTIGUO. El Águila es la mente nítida, clara, objetiva, mirada amplia. Integradora, creativa y brillante. Es la posibilidad de curación de heridas del pasado. DÍA 32 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 4 DE LA LUNA 2 LUNAR DEL ESCORPION QUE VA DESDE EL 23/8 AL 19/9. DÍA 4 DE LA 5TA SEMANA DEL AÑO, SEMANA ROJA. ESTAMOS EN EL DÍA 255 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR. Última Trecena del Castillo verde central del encantar. Kin 255 Águila 8 guiada por la Tormenta. El Tono 8 es el grado de conciencia con el que nos desenvolvemos, desarrollamos y creamos nuestra propia realidad. La realidad que creemos tener y la que creamos con cada cosa que hacemos. Son los frutos recibidos después de tiempos de siembra, de trabajo. El 8 rige el hombro izquierdo y si esta Energía no está bien canalizada, además de dolernos o afectarnos el hombro, afecta el sistema cardíaco. Debemos entender que la realidad NO "ES" si no que estas SIENDO, quiero decir con esto, que si la realidad que tenemos no nos gusta, la podemos modificar en tanto y en cuanto podamos cambiar la mirada de las cosas. No decretes que "ES ASÍ", para darte la oportunidad de poder cambiarla, está siendo de esta forma, por esto o por aquello pero todo puede cambiar y está en tus manos que así sea. La Energía de hoy nos ayuda a elevarnos sobre las cosas, y poder verlas de otro modo. No siempre las cosas son lo que parecen. Poder despegar, salir por un momento de los espacios que a veces nos tienen "tomados" volar alto, agarrar otro aire, respirar profundo, y desde ahí volver a mirar la situación pero corridos de ella. Ser observadores por un momento de nuestra realidad, vernos desde afuera para poder corregir el camino si lo que vemos no nos gusta, poder corregir las acciones y aprender también que muchas veces es más sabio callar a tiempo que querer tener siempre la última palabra. Si la Energía del Águila está mal canalizada, podemos estar fríos, calculadores, negadores haciendo abuso de poder, muy crítico y desordenado. En su mejor versión estaremos súper productivos. Buena Energía para reuniones laborales, o por lo menos para planearlas, estas darán los resultados esperados, es buena energía para eso. Día para dar pasos firmes y sostenidos y para dedicar una parte de ese día a hacer algo que nos gusta, en soledad, para recargar baterías, sino esta Energía nos va a dejar extenuados y con ganas de ir al roce con los demás ¡Buen día para todos y a desplegar las alas y levantar vuelo lo más alto posible!



