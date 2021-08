Efemérides del día de la fecha, 26 de Agosto

DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD Instituido mediante el Decreto 982 en el año 1998, en este día se conmemora el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta a la vez que se promueve la solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana. Agnes Gonxha Bojaxhiu nació en el año 1910 en Skopie, Macedonia del Norte. A los 18 años decidió ser monja y se unió a la congregación de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. Al año siguiente, arribó a Calcuta (India) y, en el año 1931, cambió su nombre a Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros; por otra parte, durante años fue profesora de historia y geografía en el Colegio de Santa María, institución en la que luego fue directora. Más adelante, en el año 1950, creó la congregación "Misioneras de la Caridad", y dedicó su vida al cuidado de las personas discapacitadas, enfermas, sin hogar y con bajos recursos. Con el tiempo, fundó el Hogar para moribundos Kalighat, el Hogar del Niño del Inmaculado Corazón, el centro Shanti Nagar para personas que padecían lepra y la rama masculina de su congregación, los "Hermanos Misioneros de la Caridad". En el año 1979 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Falleció el 5 de septiembre del año 1997 en Calcuta, India.



DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL DENGUE En esta jornada se informa a la sociedad acerca del dengue a la vez que se concientiza sobre la importancia de prevenirlo. Según el Ministerio de Salud, el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti cuyos síntomas son náuseas, vómitos, fiebre, aparición de manchas en la piel y dolor de cabeza, detrás de los ojos, muscular y de articulaciones. Para prevenirlo se recomienda cambiar el agua de los bebederos de los animales y colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, que se encuentren dentro o fuera de la casa, cada 3 días; eliminar los recipientes como latas, botellas o neumáticos en desuso que acumulen agua; limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos; y tapar los tanques o recipientes que se usan para recolectar agua. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos años la incidencia del dengue aumentó exponencialmente. Se estima que anualmente se producen entre 100 y 400 millones de infecciones, de las cuales el 80% son leves y asintomáticas, y que aproximadamente la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraerlo. Debido a que dicha enfermedad no cuenta con un tratamiento específico, la OMS remarca que la relevancia de la detección precoz.



SE LANZA "BLOW YOUR MIND (MWAH)" Un día como hoy en el año 2016, Dua Lipa lanzaba el sencillo "Blow your mind (mwah)". Perteneciente al álbum "Dua Lipa" (2017) y compuesto por la cantante británica junto a Jon Levine y Lauren Christy, la canción es acerca de amarse a uno mismo: "El mensaje principal que quería transmitir es que tienes que estar orgulloso de quien eres y no tienes que escuchar a nadie que quiera que encajes en algún tipo de criterio".