A esta altura del mes de Agosto y en vista de algunas pocas capturas ya de pejerreyes en nuestra zona de influencia, es que decidí realizar una media jornada de pesca al pejerrey para después probar cómo estaba la variada de temporada. En esta ocasión lo invité para sumarse al amigo y colaborador Jorge Alberto Robson, con el cual hacía por lo menos cuatro meses que no salíamos de pesca juntos. En la mañana del viernes lo pase a buscar a Jorge por su domicilio, de salida nomas a la ruta ya pude notar la espesa niebla que había por sectores. Como ya es costumbre de pasada por ruta provincial 6 y Calixto Dellepiane nos proveímos de unas excelentes porciones de mojarras, lombrices, anguilas y varias carnadas más, en morenera El Toro. Posteriormente continuamos nuestro viaje a la guardería del Camping Recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación. Si bien en el viaje la niebla era importante nos dejaba un buen margen de visibilidad. Con todos los elementos necesarios a bordo y habiéndose disipado ya notablemente la niebla, comenzamos nuestra navegación aguas abajo del Guazú para cruzar por la isla del Doradito y en su salida nuevamente al Paraná Guazú hacer un alto para el armado de nuestros equipos. Los que en principio se trataron de cañas telescópicas de hasta cuatro metros, reeles frontales cargados con multifilamento y en cuanto a las boyas por mi parte me incliné por las tradicionales Ping Pong de color negro, con brazoladas de entre los 30 y 50 centímetros por la escases de viento, con anzuelos mustad Nº 4. Mención aparte se merece la línea confeccionada por Jorge la que estaba compuesta por una boya del tipo doble palito verde limón sin brazolada ni anzuelo. A continuación de esta y a una distancia de unos 60 cm. una boyita verde limón de 10 mm. con bajada de unos 30 cm. y anzuelo Sasame, a continuación y a unos 60 cm para cerrar la línea se repetía otra boyita de color negra de 10 mm. con bajada de 50 cm. y anzuelo. Finalmente esta línea fue la más pescadora en esta jornada. Con todo listo nos largamos en la boca del Doradito y el Guazú en nuestro primer garete del día, pero la falta total de viento y un inminente repunte de agua que venía entrando hacia que la embarcación no derivara y se quedara como fondeada en el lugar que la dejábamos. Por suerte las boyas si bajaban lentamente, pero de todas maneras, aquí la ausencia de piques y actividad de los pejerreyes se hizo notar. Motor en marcha salimos aguas abajo y en unos 10 minutos de navegación llegamos al juncal del Paraná Bravo frente al Alférez Nelson Page, reacondicionamos los equipos y carnadas y nos largamos nuevamente al garete. Aquí la cosa no era muy distinta en cuanto a la gareteada pero muy suavemente la embarcación derivaba, fue entonces cuando Jorge recibió su primera llevada franca y al clavar la pieza salto fuera del agua la figura de un excelente pejerrey. Posteriormente a la captura de Jorge fue mi puntero el que salió como disparado hacia un lateral, media vuelta de manija al reel y clavada firme de mi caña, esto hizo que subiera a bordo después de una linda pelea a más de ochenta metros de distancia a un buen ejemplar de pejerrey. Posteriormente a esta captura de momentos no teníamos ninguna respuesta y había que estar muy atentos ya que el pique podía venir en cualquier momento y tomarnos desprevenidos. Finalmente después de realizar varias capturas más de pejerreyes de tamaños muy entremezclados, en las inmediaciones del arroyo Las Piedras Jorge clavó a la distancia a un ejemplar de pejerrey de los buenos, el que después de una linda pelea lo arrimó a la embarcación para que se lo boneteara y el que posteriormente medimos dándonos 42 centímetros de pura potencia. Promediando las 13 horas decidimos dejar la pesca del pejerrey dado la falta ya total de pique en la zona y viendo lanchas andar de un lado a otro en busca de los mismos. Navegamos entonces aguas arriba del Bravo en busca de una profundidad media de unos seis metros en donde fondeamos para realizar intentos con la variada de temporada. Nos dispusimos a armar nuestros equipos compuestos por varas de hasta dos metros diez, con reeles del tipo huevito y rotativos con nylon de 40 mm., brazoladas con anzuelos corvineros Nº 3 y Nº6 en donde realizamos encarnes con una buena variedad de carnadas, entre las que se encontraban lombrices, salamín, rodajas de anguilas, maíz fermentado y mojarritas cortadas en tres pedacitos. Los piques no se hicieron esperar en los encarnes realizados con lombrices, dándose para excelentes bagres amarillos que promediaban entre los 400 a 600 gramos. Por otra parte se sumaron a esta jornada también con encarnes realizados con lombrices hermosos porteñitos, en uno de mis equipos tuve la captura de un lindo bagre blanco que promedió el kilo de peso el que tomó el ofrecimiento de salamín y en los equipos encarnados con trozos de mojarrita se comenzaron a dar capturas de paties y bagres blancos de muy buenos portes promediando el kilo y medio de peso. En realidad comenzamos con esta pesca variada promediando las 13:30 horas la cual dimos por finalizada promediando las 15 horas con más de 30 capturas en total. Nada mal por tan solo una hora y media de pesca, la que si hubiéramos comenzado desde temprano sin dudas hubiera sido extraordinaria. De todas formas necesitamos que las aguas entren todavía un poco más en temperatura dado que en todo el día se mantuvieron entre los 10 y 11 grados. Muy satisfechos por la jornada de pesca vivida emprendimos el regreso a la guardería del Camping Recreo Keidel, como siempre disfrutando del hermoso paisaje que nos regalan nuestros ríos y nuestras islas. En nuestro programa televisivo Nº 894 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. 