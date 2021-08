Después de la presentación en el Gálvez, donde terminó en el Top 10, y antes de la fecha en Concepeción del Uruguay, el piloto campanense que compite en la Clase 2 de ALMA hace un balance de su presente. La quinta fecha del campeonato de la Clase 2 de ALMA se desarrolló en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la Ciudad de Buenos Aires, donde Agostino Giordano fue protagonista, cerrando la final en el noveno puesto. "Voy sumando experiencia. Lo mío está claro, lo hablo con mi papá y con los chicos del equipo: debo ser cauteloso y saber escuchar a los que saben e incorporarlo a lo mío. Son tiempos para aprender", señaló el campanense. -Pero terminar dentro de los diez primeros no está nada mal. -Seguro. Eso también me hace pensar que estoy en el buen camino. La categoría está fuerte, hay varios autos y todos trabajan y le ponen un plus interesante a la Clase 2. Yo trato de estar en el pelotón con ellos, buscando avanzar. -Fue una carrera con piso mojado, una situación que complica. -Yo debuté en el Gálvez, también con lluvia. Es una prueba más de que podemos. Es lógico que uno siempre quiere ir para adelante, pero vamos de a poco, je… -Recién mencionaste tus charlas con el equipo: ¿el JRT te asesora? -Ellos me van marcando algunas pautas y me van haciendo entender que vaya aprendiendo a interpretar lo que hace el auto. Esto ayuda a realizar más rápido los trabajos en boxes. O sea: uno comienza a ser tester de su propio auto y está bueno. Es algo que ya voy incorporando a mis conocimientos. -¿Y con papá, cómo es la cuestión? -Yo digo que debe ser como todo padre, estando muy cerca para que no deje nada librado al azar. Siempre me aconseja, me dice que las carreras no se ganan en la primera vuelta, que haga todo tranquilo, que tome una decisión después de pensarla. La verdad es que a veces me dice cosas que después suceden en pista y eso potencia sus consejos. El tema es que a veces no le hago caso y sale lo que en ese momento me sale, pero en general creo que estamos bien. -La próxima fecha será el 4 y 5 de septiembre en el autódromo de Concepción del Uruguay y serán dos carreras: una el sábado y otra el domingo. ¿Vas a correr ambas? -A mí me encantaría que una la haga mi viejo, porque se lo merece, porque sé que le gusta y eso a mí me pondría muy feliz. Sería un finde hermoso, más allá de cualquier resultado. -¿Lo hablaste con él? -Sí, pero no me lo confirmó. Lo que quizás no sabe es lo feliz que me haría verlo correr y quizás se está enterando en esta nota. -¿Se mantiene esa postura de que vos te tenés que hacer cargo del auto en el taller como él exigió en su momento? -Jajaja… Eso es ley, olvídate. Pero está bueno, porque uno empieza a tener un cariño muy particular por el auto. -¿Cómo terminó el auto tras la carrera en el Gálvez? -Entiendo que bien. Nos faltó un poquito más al motor arriba, pero fuimos al rolo con Enriquito y ya se sabe el porqué. Para Concepción no deberíamos penar con este tema. -¿Qué sabés de Concepción? -Nunca corrí ahí y lo que sé es por mi papá y los chicos de equipo. Igual creo que iremos a realizar una prueba para no ir tan crudo y veremos para qué estamos nosotros. Voy de a poco: es un año para conocer escenarios, afianzarme con el auto, tomar referencias en los circuitos… -¿A quién se le agradece en el cierre de la nota? -A mi viejo, a mi familia, a los chicos del equipo, al JRT, a Enrique Bustos y a toda esa gente que me acompaña. Y a los sponsors, que en momentos difíciles como estos están conmigo.



