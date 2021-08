Breves: Deportivas

BRILLO TURCITU El Seleccionado Argentino Sub 19 comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial que se está disputando en Irán. En el debut venció 3-0 a Egipto y, ayer, derrotó 3-1 a Alemania con una brillante actuación de Giuliano Turcitu: el jugador formado en el Club Ciudad de Campana fue el goleador del partido con 18 puntos. Este jueves, el combinado nacional cierra la primera fase enfrentando a Cuba.



RECUPERA TERRENO Boca Juniors venció ayer 3-1 como visitante a Platense con goles de Briasco, González y Pavón y no solo logró su segunda victoria consecutiva en el inicio del ciclo de Sebastián Battaglia como DT, sino que, además, quedó a seis puntos de la cima del Campeonato que ahora ostenta Lanús (16). El Granate derrotó ayer 2-0 a Gimnasia (LP) y superó a Racing e Independiente (por ahora son escoltas con 15). Los demás resultados de este miércoles fueron: Rosario Central 4-0 Arsenal, Huracán 1-1 Vélez y Defensa y Justicia 2-0 Newells. HOY JUEGA RIVER En el cierre de esta octava fecha, River Plate recibirá desde las 21.00 horas a Aldosivi con la posibilidad de quedar a dos puntos de la cima. Por su parte, el conjunto marplatense será uno de los líderes en caso de ganar. Una situación que también tienen por delante Estudiantes (recibe a San Lorenzo desde las 18.45) y Talleres (visita a Argentinos desde las 16.30). La jornada de hoy se abrirá con Godoy Cruz recibiendo desde las 14.15 a Unión de Santa Fe (todavía sin Nicolás Blandi entre los convocados). TAMPOCO ESPAÑA E ITALIA La Liga de España y la Serie A de Italia se sumaron a la medida que había anunciado la Premier League de Inglaterra: no ceder jugadores para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se desarrollará entre el 2 y el 9 de septiembre. El motivo esgrimido es el alto riesgo epidemiológico de la región.