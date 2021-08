» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 27/ago/2021 de La Auténtica Defensa. El Consejo Escolar anunció un acto público virtual para cubrir cargos de auxiliares









Se trata de 13 cargos de mensualización que llegaron al distrito para cubrir renuncias, jubilaciones y defunciones. Será el 9 de septiembre. No obstante, desde el cuerpo insistieron en la necesidad de crear más de 30 nuevos puestos para "garantizar la presencialidad en todos los establecimientos educativos de la ciudad". Desde el Consejo Escolar de Campana, anunciaron un acto público virtual para cubrir un total de 13 cargos de auxiliares mensualizados. Según anticiparon la presidenta del cuerpo, Nelda García y el vicepresidente Hugo Taboada, el mismo será el próximo jueves 9 de septiembre de forma remota a fin de cubrir cargos por renuncias, jubilaciones y defunciones y que no habían estado cubiertos desde 2019. El acto público se dividirá en 3 partes: de 18:30 a 19:30 se desarrollará el movimiento de titulares; de 19:30 a 20:30 el movimiento de mensualizados, y de 20:30 en adelante, la toma de posesión de los cargos mensualizados por el listado básico. A raíz de este acto público, las personas que cubrirán los puestos de trabajo serán regularizadas y van a tener estabilidad laboral. No obstante, García volvió a reclamar al Gobierno Provincial la creación de al menos 30 cargos de auxiliares ya que "son fundamentales para garantizar la presencialidad de los chicos en las escuelas porque son los encargados de limpiar y sanitizar los espacios". Y fundamentó: "Hoy hay muchas escuelas secundarias que aún no pudieron volver a tener clases presenciales por la falta de auxiliares, por ello, para nosotros es muy importante que la Provincia nos escuche". También indicó que, en el marco de este reclamo, hubo reuniones con gremios, docentes, auxiliares y cuerpo de inspectores, donde se planteó la problemática y se analizó la cantidad de cargos que se necesitan. Tras remarcar que éste será el primer acto público que se desarrolle de forma virtual, Taboada indicó: "Que falten auxiliares en las escuelas es como crear hospitales con médicos, pero sin enfermeros". Para cerrar, explicó que "a cada auxiliar le va a llegar la invitación a su debido tiempo respondiendo a la reglamentación de actos públicos virtuales que contemplan la cantidad de cinco auxiliares por cargo otorgado, es decir, que del listado básico se nombrarán los primeros 65 agentes que hayan realizado la validación para el acto público de mensualización".

García y Taboada brindaron detalles del nuevo acto público para cubrir 13 cargos de auxiliares.