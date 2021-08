Tres accidentados en la Ruta 9

Una pareja y su pequeño hijo de Baradero volcaron anoche a la altura del complejo Sofitel, en una Ford Ranger doble cabina. Una pareja de adultos y su pequeño hijo con domicilio de Baradero ingresaron anoche a la Guardia del hospital municipal luego de volcar con una Ford Ranger sobre la Ruta 9, mano a Capital. El accidente tuvo lugar frente al complejo Sofitel, sobre la salida a Ruta 4, cuando la camioneta se trasladaba por la mano lenta y su conductor perdió el control al ser "tocado" por otro vehículo por detrás, en el que viajaban 5 custodios de la gobernación bonaerense. La camioneta, que tenía por destino la ciudad de Escobar, primero impactó contra el guardarrail y luego contra una columna de alumbrado público, para luego finalizar volcando. Según fuentes policiales, los tres accidentados se encontraban golpeados, pero fuera de peligro. Del operativo participaron SAME, Bomberos Voluntarios, Comando Patrulla, Comisaría Campana Primera y personal del concesionario vial.

Del operativo participaron SAME, Bomberos Voluntarios, Comando Patrulla, Comisaría Campana Primera y personal del concesionario vial.





La camioneta primero impactó contra el guardarrail y luego contra la columna de alumbrado público.





Los tres ocupantes del vehículo fueron trasladados por el SAME hasta el hospital municipal y se encontraban fuera de peligro.

#Dato vuelco en #Panamericana Km 62 a Capital, bifurcación puente Ruta 4, anoche, una Ranger perdió el control al ser golpeada de atrás por otro vehículo, chocó el guararrail y columna de alumbrado. Bomberos ??48 rescatan a la pareja y el niño, trasladó ?? SAME, CP, Vial, Ausol pic.twitter.com/2jdCWRLnNE — Daniel Trila (@dantrila) August 27, 2021