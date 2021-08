» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 27/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Raineri lamentó el accionar de una docente K que intentó adoctrinar a un alumno









El candidato a concejal de Espacio Plural (Juntos), Mariano Raineri repudió el accionar de una docente de La Matanza que fue grabada en plena clase tratando de adoctrinar a un alumno que había defendido el gobierno de Mauricio Macri. "Desde nuestro espacio creemos firmemente en la libertad de idea y opinión, pero también creemos que el ámbito educativo, es un ámbito de impulso neutral para que los estudiantes puedan desarrollar bases y principios libremente". Aquí no solo observamos como uno alumno que se expresa libremente y con respeto era increpado en tal sentido, sino que además se buscaba adoctrinar al mismo en base a falacias. Los docentes están para acompañar, contener y guiar, no para imponer sus ideas". "Lamentablemente, al parecer no es un hecho aislado, es parte de la idea totalitaria que tiene el kirchnerismo y que baja desde el ímpetu de la actual vicepresidenta, y que impacta directamente en sus militantes", aseguró el precandidato a concejal. "En las próximas elecciones se define el modelo de país que queremos, por eso es tan importante ir a votar. Si gana el kirchnerismo vamos a tener más adoctrinamiento de alumnos, pero eso va a ser lo de menos, vamos a seguir perdiendo libertades", destacó Raineri, quien a su vez llamó a los vecinos a "votar y participar para evitar que esto suceda".

