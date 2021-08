La vieja estación. El 26 de junio de 1890, se inició la llamada Revolución Del Parque. El entonces Presidente Miguel Juárez Celman, sus ministros y un grupo de amigos, entre los que se contaba a Roca y Pellegrini, decidieron en la estación Retiro declarar el estado de sitio y movilizar a la Guardia Nacional. El Presidente se dirigió en tren a Rosario, planeando organizar en esa ciudad la resistencia para enfrentar la sublevación de la capital, pensando que el interior tendría la fuerza para sofocar el movimiento. El tren marchó por setenta kilómetros, cuando Juárez Celman hizo que parara en la estación de Campana, después de designar a Roque Sáenz Peña delegado presidencial para que continuara hasta Rosario. Inmediatamente el Presidente bajó del tren y se dirigió hacia la costa del Río Paraná acompañado por las autoridades locales, el Intendente Martín Castilla y sus secretarios. Allí subió a una embarcación y se dirigió hacia la capital, donde dimitió a su cargo. Este importante hecho de nuestra historia se produjo junto a la vieja estación que hacía poco había sido terminada de construir y puesta en funciones, perteneciente al Ferrocarril Central Argentino. La recuperación de nuestra costanera es realmente importante, pero no debemos olvidarnos de la Estación y de la urgencia de su puesta en valor. De acuerdo a las autoridades municipales este edificio pertenece a un organismo que administra los bienes del estado y que por esto no es posible hacer su puesta en valor. Igualmente, la solución no es tapiar las puertas y ventanas frontales dejando expuestas a las inclemencias climáticas las posteriores, por donde se filtra el agua de lluvia que hace que se deteriore el interior del edificio. Por este motivo considero que se debe declarar patrimonio histórico a este espacio, para que luego de su remodelación pueda funcionar allí el tan esperado museo de nuestra ciudad. Guillermo César Guasconi DNI 8189262



Imagen ilustrativa, selección del editor.