Efemérides del día de la fecha, 27 de Agosto

DÍA DE LA RADIODIFUSIÓN Establecido en el Primer Congreso Internacional de Radio llevado a cabo en Buenos Aires en el año 1934, en este día se conmemora la primera transmisión de radio del país. La cual fue realizada en el año 1920 por Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica en la terraza del Teatro Coliseo. Allí, transmitieron la ópera "Parsifal" de Richard Wagner: "Señoras y señores: la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Richard Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten".



FALLECE BEBA BIDART Eliane René Schianni Bidart nació el 3 de abril del año 1924 en Boedo, Buenos Aires. Ligada a los escenarios desde temprana edad, Bidart comenzó a formarse en el Teatro Infantil Labardén a los 6 años. Dos años después, ingresó en la Compañía de Obras para Niños dirigida por Concepción del Valle. Cuando tenía 15 años debutó como corista en el Teatro Casino. En el año 1945 actuó junto a Tato Bores y Olga Zubarry en la obra "Madame Trece" luego trabajó en el Teatro Maipo con Mario Fortuna y Adolfo Stray. En lo que respecta al cine, la actriz se destacó en las películas "Los pulpos" (1948), "La vendedora de fantasías" (1950), "La casa grande" (1953), "Buenas noches, Buenos Aires" (1964) y "Rolando Rivas, taxista" (1974). En cuanto a la televisión, Bidart trabajó en "La revista de Dringue", "Tropicana Club", "Grandes Valores del Tango" y "Porcelandia". Por otra parte, el "Gorrión de Buenos Aires" (apodo dado en alusión a la reconocida cantante Édith Piaf) grabó "Me bautizaron milonga", "El firulete", "Ventarrón" y "La milonga y yo". Cabe agregar que la bailarina de tango sobresalió bailando junto a Tito Lusiardo. "Más que vedette o una figura del cine argentino, mi pasión fue la música ciudadana. Mi vida es un tango". Falleció en el año 1994 en Buenos Aires.



"Last Friday Night (T.G.I.F.)" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2011, el sencillo "Last friday night (T.G.I.F.)" de Katy Perry destronaba a "Party rock anthem" de "LMFAO" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Teenage dream" (2010) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Bonnie McKee y Max Martin, la canción se convirtió en la quinta de la artista en llegar a lo más alto de las listas detrás de "Teenage dream", "Firework", "E.T" y "California gurls".