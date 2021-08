Taller Psiconutrición: "Comer Atentos"

La alimentación consciente propone un modelo en el que la relación con la comida esté basada en la atención a las propias señales internas, este modelo nos invita a redescubrir una relación sana y alegre con los alimentos. Si comemos mientras vemos la televisión, distraídos y sin saborear los alimentos, nos sentimos insatisfechos y hambrientos y por eso terminamos comiendo más sin darnos cuenta. Comer atentos es una experiencia que involucra a todas las partes de nuestro ser, cuerpo, corazón y mente, a la hora de elegir, preparar y consumir los alimentos. Nos sumerge en los colores, texturas, aromas, y sabores en incluso en los sonidos del beber y comer. Comer atentos lo dirigen tus propias experiencias internas, momento a momento. Tu experiencia es única y por ello, el experto sos vos. Se trata de comer prestando atención a lo que estamos haciendo; tomando conciencia: de qué se come, cuánto se come, cómo se come y por qué se come. Conocer nuestra forma de comer resulta fundamental para alimentarse saludablemente. Comenzar a tener una relación sana con los alimentos, conocer tus señales internas, vivir tu propia experiencia para lograr atención plena y ser consciente de tus hábitos diarios puede ser un aprendizaje complejo si no contas con herramientas que te ayuden en el proceso de cambio. Algunos de estos recursos para gestionar la ansiedad, el estrés, para liberar tensiones y comenzar a desarrollar un cambio en tus hábitos serán desarrollados, en el taller psiconutrición con movimiento "comer atentos", que contará con tres disciplinas: psicología, nutrición y actividad de movimientos libres para liberar tensiones. Tendrá lugar el 4 de septiembre en nuestra ciudad, con modalidad presencial y personalizado. Ver promo: https://www.instagram.com/reel/CTCdXbbFi3p/



