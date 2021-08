» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 27/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para visitar a All Boys









Se presenta mañana en Floresta desde las 15.30 horas, con arbitraje de Lucas Comesaña. En el Violeta vuelve a estar disponible Zaid Romero. Este viernes comienza la 23ª fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional: por la Zona A jugarán Temperley vs Alvarado (17.10 horas), mientras por la Zona B lo harán Güemes vs Independiente Rivadavia (20.10). Por su parte, este viernes, Villa Dálmine estará cerrando su preparación para visitar mañana a All Boys por esta sexta jornada de la segunda rueda y con el objetivo de recuperarse de la derrota sufrida el pasado domingo en San Juan. El encuentro se disputará desde las 15.30 horas y tendrá el arbitraje de Lucas Comesaña, quien estará acompañado por los asistentes Pascual Fernández y Alejandro Schneller y por el cuarto árbitro Germán Bermúdez. La presencia de Comesaña como árbitro no es un buen detalle en la previa: el Violeta no ha podido sumar puntos en ninguno de los tres encuentros que lo tuvo en la conducción del juego. En cuanto a la futbolístico, el DT Marcelo Franchini recuperará para este encuentro al marcador central Zaid Romero, quien cumplió su fecha de suspensión por la expulsión sufrida ante Brown de Adrogué (doble amonestación). Y también podría llegar a disponer de Santiago Moyano. Así, las principales dudas en cuanto a la formación titular aparecen en la defensa, porque Romero vuelve a ser opción para la zaga central (y podría permitir que Maximiliano Pollacchi emigre nuevamente al lateral derecho) y porque para cubrir, justamente, el lateral derecho, ya volvió Facundo Lando (ingresó en el ST en San Juan) y estaría en condiciones de reaparecer Santiago Moyano, al tiempo que Laureano Tello ha sido una opción interesante para esa posición. En todo caso, será un problema "sano" para Franchini: administrar muchas opciones para un par de puestos. Una situación contraria a la que ha caracterizado su ciclo, en el que mayoritariamente se ha tenido que arreglar con recursos limitados para conformar la alineación.



TRAS VER LA ROJA ANTE BROWN (A), ZAID ROMERO VUELVE A ESTAR A DISPOSICIÓN.