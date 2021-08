Las categorías infantiles y pre-infantiles disputaron distintos encuentros en Vicente López, San Pedro y nuestra ciudad.

Después del parate por la pandemia de coronavirus, el "Semillero Violeta" sigue sumando actividad fin de semana tras fin de semana. Así, las categorías Infantiles, Pre-Infantiles y los equipos de la Academia de Villa Dálmine afrontaron distintas competencias entre sábado y domingo pasados.

Por la Liga LIDE de Vicente López, el conjunto de nuestra ciudad se midió con Club Italiano. En Sub 12 se impuso 5-0 con goles de Thiago Coronel (2), Santiago Beglinomini, Bautista Martínez y Joaquín Díaz; en Sub 14 sumó los puntos por no presentación del rival; y en Sub 16 igualó 1-1 con tanto de Lucio Magnín.

Ese mismo sábado, en una nueva fecha de la Liga de Escuelas de Fútbol que se desarrolla en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana, los chicos Violetas se midieron con la Escuela de Fútbol Arco Iris.

Finalmente, el domingo, las categorías 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 compartieron una jornada amistosa con el Club Esperanza de San Pedro en la vecina ciudad.