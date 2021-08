Después de su derrota en San Juan, el Violeta choca esta tarde con All Boys como visitante. Marcelo Franchini no podrá contar con Germán Díaz, pero sí con Zaid Romero y Santiago Moyano. Por ello, Laureano Tello volvería al mediocampo.

Luego de ver interrumpida su racha positiva en San Juan, donde cayó 1-0 ante San Martín, para este Villa Dálmine de la segunda rueda asoma ahora el desafío de recuperarse de un traspié y empezar a construir otro presente favorable. Siempre con la ilusión de abandonar el fondo de la tabla de la Zona B de la Primera Nacional.

Para ello, el Violeta buscará hoy su primera victoria como visitante de la temporada: será desde las 15.30 horas, cuando enfrente a All Boys en el estadio Islas Malvinas del barrio porteño de Monte Castro, con el arbitraje de Lucas Comesaña (el equipo de nuestra ciudad nunca sumó con este referee).

Y cuando parecía que Marcelo Franchini iba a poder contar con todos los futbolistas del plantel, el sistema COMET informó que el mediocampista Germán Díaz llegó a las cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión (en Mitre y Puccini lo contabilizaban con cuatro, al igual que Laureano Tello).

Así, el entrenador pierde a uno de sus hombres fundamentales para su idea de juego: en esta segunda rueda, Díaz y Ezequiel D´Angelo se han erigido en el tándem que se hace eje de la circulación y que conduce las transiciones ofensivas.

Encima, el DT no cuenta con un reemplazante de similares características y es casi un hecho que Tello juegue como volante interno por derecha en su lugar. Y si bien el despliegue y la lucha del "Pela" es muy valorado, difícilmente pueda aportarle al equipo la conducción que le ofrece Díaz (único jugador, a excepción de Bilbao, que había participado de todos los partidos del Violeta esta temporada).

Al mismo tiempo, el adelantamiento de Tello al mediocampo dejará libre el lateral derecho, donde Franchini cuenta con dos alternativas, porque Zaid Romero cumplió su sanción (eso podría liberar a Maximiliano Pollacchi) y porque Santiago Moyano vuelve a estar disponible tras superar el desgarro sufrido ante Atlético de Rafaela. En cambio, Facundo Lando quedó afuera de la convocatoria, luego que el gol de San Martín del pasado domingo llegara por el sector que él debía cubrir.

La otra duda en el once inicial del elenco de nuestra ciudad está en la referencia ofensiva: el rendimiento de Juan Cruz Franzoni no ha convencido en las últimas presentaciones (en San Juan marró una situación muy clara) y Alejandro Gagliardi ya está recuperado de su desgarro.

Entonces, la probable formación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Emanuel Bilbao; Moyano o Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Romero o Pollacchi, Fernando Bersano; Emiliano Agüero; Lautaro Díaz, Laureano Tello, Ezequiel D´Angelo, Francisco Nouet; Franzoni o Gagliardi.

La nómina de convocados se completa con Lucas Bruera, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Gino Olguin, Franco Costantino, Leandro Larrea y Lucas Cajes.

Por su parte, All Boys atraviesa un presente similar: después de una muy mala racha (cuatro empates y cinco derrotas) intenta recuperarse. Y en sus últimas seis presentaciones ha alternado dos victorias, dos igualdades y dos caídas.

A este compromiso llega en alza: superó 2-0 como visitante a Tristán Suárez en la fecha pasada. Pero, al igual que el Violeta, con la necesidad de sumar puntos importantes para tratar de meterse en la pelea por un lugar en la próxima Copa Argentina (el Albo suma 26 unidades, seis más que el conjunto campanense).



LAUREANO TELLO VOLVERÁ A JUGAR COMO MEDIOCAMPISTA ANTE LA BAJA DE GERMÁN DÍAZ.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 36. En 35 partidos, Villa Dálmine ganó 15 veces, All Boys se impuso en 12 partidos y empataron 8. El Violeta convirtió 34 goles, mientras el Albo marcó 31.

COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 18 veces: el Violeta ganó 9 encuentros (19 goles) y All Boys venció en 3 (12 goles). Empataron en 6 ocasiones.

COMO LOCAL ALL BOYS. Jugaron 17 veces: Villa Dálmine ganó 6 partidos (15 goles) y All Boys venció en 9 oportunidades (19 goles). Igualaron 2 encuentros.

EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Se jugó el 16 de noviembre de 2019, por la 13ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, cuando Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Brian Orosco.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado 17 de abril se midieron en Campana por la 6ª fecha del actual campeonato: fue empate 0-0, en el partido que marcó el final del segundo ciclo de Felipe De la Riva como DT Violeta.

APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 6 partidos sin perder ante All Boys, con 3 victorias y 3 empates. La última derrota fue en Floresta, el viernes 18 de septiembre de 2015, cuando cayó 1-0 por la 34º fecha de la B Nacional.

VOLVIÓ A PERDER GÜEMES

En el inicio de la 23ª fecha de la Zona B, Güemes (SdE) cayó 2-0 como local ante Independiente Rivadavia y cosechó su segunda derrota consecutiva (había perdido anteriormente con Barracas Central, que le arrebató el liderazgo).

Hoy continúa la programación con cinco partidos: además de All Boys vs Villa Dálmine también juegan San Telmo vs San Martín (SJ), Almagro vs Atlético de Rafaela, Tristán Suárez vs Gimnasia (J) y Defensores de Belgrano vs Brown (A).

En tanto, por la Zona A, Temperley igualó ayer 0-0 como local con Alvarado (MdP) y llegó a seis encuentros sin victorias. Hoy se disputarán otros tres cotejos de este grupo: Deportivo Maipú vs Tigre, Gimnasia (M) vs Mitre (SdE) y Agropecuario vs Quilmes.