» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Informan otros 9 nuevos positivos en Campana









Por tercera jornada consecutiva se señaló la misma cantidad. La curva de contagios local sigue descendiendo. La Secretaría de Salud municipal informó ayer otros 9 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad, que ahora acumula 16.079 casos totales desde que comenzó la pandemia. Es la tercera jornada consecutiva en la que se señala la misma cantidad de contagios. Así, la curva de contagios en Campana sigue en descenso: el promedio de los últimos siete días se ubicó este viernes en 7,6, el valor más bajo desde finales de noviembre del año pasado (en ese entonces estuvo en 6,3). A su vez, la Secretaría de Salud no comunicó nuevos fallecimientos, por lo que las víctimas fatales se mantuvieron en 305 y la tasa de letalidad se sostuvo en 1.90%. INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 22:17, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 15.767 casos totales (312 menos que los indicados por el reporte local) y con 305 fallecidos (misma cantidad que la señalada hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate comunicó ayer 36 nuevos positivos, 15 altas médicas y un deceso (correspondiente a un hombre de 69 años). De esa manera, la vecina ciudad presenta hora 15.504 casos totales que se dividen en 675 que se encuentran activos, 14.447 que se han recuperado y 382 que han fallecido. Mientras tanto, Exaltación de la Cruz indicó un nuevo positivo y 3 altas médicas. Así, el municipio acumula ahora 4.096 casos totales que se dividen en 102 que se encuentran activos, 3.913 que se han recuperado y 81 que han fallecido. Por su parte, en Escobar se registraron 62 nuevos positivos, por lo que el municipio acumula ahora 32.609 casos totales y 903 muertes desde que comenzó la pandemia. Finalmente, en Pilar se reportaron 63 positivos, elevando la cuenta del distrito a 52.672 casos totales. En tanto, al no reportarse decesos, las víctimas fatales se mantuvieron en 829 desde el inicio de esta crisis sanitaria.

LA CURVA DE CONTAGIOS ALCANZÓ VALORES MÍNIMOS QUE NO SE DABAN DESDE FINALES DE NOVIEMBRE.





INFORME DE HOY SABADO #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este sábado solo 4 casos positivos de #Covid_19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/duOsrzvjw1 — Daniel Trila (@dantrila) August 28, 2021 INFORME DE AYER VIERNES #Dato la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informó este viernes 9 casos positivos de #Covid_19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/ejRpAXSR0P — Daniel Trila (@dantrila) August 27, 2021