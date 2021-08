» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. SADE Campana presenta su propia antología









El evento de lanzamiento será el domingo a las 16.30 horas en la sede de la Biblioteca Popular Jean Jaures, San Martín 325. La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Campana se enorgullece de anunciar la publicación de su primera antología "Buenos Vientos", con la participación de autores pertenecientes a la entidad. El evento de lanzamiento tendrá lugar el próximo domingo 29 de agosto, a las 16.30 horas en la sede de la Biblioteca Popular Jean Jaures, San Martín 325, con la asistencia de funcionarios de Cultura de la ciudad, además por supuesto de los autores del libro. También se anuncian algunas sorpresas musicales para la ocasión con la performance de grandes artistas que acompañarán con su talento este evento cultural. Desde la Sociedad Argentina de Escritores adelantan que en la edición de la mencionada antología se reúnen textos de escritores locales tales como Carlos Andere, Elba Andurell, Hebe Andurell, Jorge Bader, Raúl Berra, Ana Soledad Coarasa, Cristina Colombo, Edith Cristaldo, Augusto Dipaola, Aníbal Fernández, Gonzalo Firpo, Guillermo Fontes, Guillermo Ganchev, Pablo Gianna, Antonela Giorgetta, Derlinda Helse, Celia Krauczuk, Mariana Lirusso, Gloria Mattos, Norma Morvillo, Luis Pisaco, Silvia Pose, Víctor Racedo, Mireya Ribas Medal, Lilia Rodas, Belkys Verón y Alejandro Viguier. Luego de la presentación ya estarán disponibles los ejemplares que podrán ser adquiridos a través de SADE Campana.



La cita es el domingo a las 1630 en la Biblioteca Popular Jean Jaures. ESPACIO SADE CAMPANA Cardos Como un pájaro que vuela

se me suspira el alma

en este cardo intento

abrocharla a su espina Zambullirme en su arena

parodiar en su cuerpo

oscurecer su leche

paginear en su blanco

abrazarme a este cardo

infectarme de espinas Para no volarme

no te vueles

no te vueles

no te vueles alma

no te vueles De: Lilia Rodas ------- Ángeles sin alas Semillas de vida,

que han germinado

luz de nuestros ojos

ángeles sin alas

que habitan la tierra

regalo del cielo

que Dios nos ha dado,

oasis eterno de paz y ternura

de amor, alegría

esperanza y futuro.

Yo quiero en su día

brindarles un homenaje

y abrazarlos tiernamente

con el cariño que brota

cual dulce catarata

en lo más recóndito

de mi corazón. Raúl Berra Integrante de Campana Amanecer Literario