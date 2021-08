» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. "Estamos por encima de la grieta", señaló Héctor Giovinazzo









Acompañando por Mariano Rainieri, el precandidato a concejal de Unidos por Campana presentó sus ideas asociadas a la educación y a la seguridad en la ciudad. "Días atrás estuvimos en el barrio Dalmine Nuevo, y un vecino nos decía: ´No tenemos seguridad. Salimos a la noche y no sabemos qué puede pasar´ (…) Yo me crié en un lugar donde había tres turnos de policías caminantes, divididos en cuadrículas de 4 manzanas. Nos custodiaban mañana, tarde y noche. En San Miguel se implementó. Acá también lo podemos hacer", señaló ayer por la mañana Héctor Giovinazzo, pre candidato a quinto concejal en la lista que encabeza Mariano Rainieri de Unidos por Campana dentro de la interna de Juntos por el Cambio. El ex decano de la UTN, señaló que sintió el llamado de "dar en paso" e involucrarse en política. En ese sentido, señaló que Unidos por Campana, dentro de Espacio Plural, era el único partido vecinalista de Campana en estas elecciones y aseguró: "Estamos por encima de la grieta". Giovinazzo también habló sobre Educación y entre otras consideraciones, señaló que en el nivel primario es indispensable implementar la doble escolaridad. "Se puede arrancar con un par de escuelas piloto (…) los chicos por la tarde pueden tener educación física, hacer los deberes, reforzar alguna materia, e incluso aprender un idioma". En cuanto al secundario, Giovinazzo opinó que es importante implementar también la doble escolaridad, sumando prácticas laborales en los últimos dos años, mientras que en el nivel universitario, elogió al intendente Abella por haber conseguido que el CBC de la UBA se pueda cursar en Campana "lo cual contribuye a bajar el desarraigo de los estudiantes", y en función de la oferta de la UTN y de la UNLU en Campana, faltaría radicar una opción asociada a las Ciencias Económicas. Finalmente, el precandidato hizo consideraciones sobre el mundo del trabajo y la potencialidad del cooperativismo.

Héctor Giovinazzo y Mariano Rainieri ayer, en el local partidario de Unidos por Campana.