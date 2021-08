» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Alejandra Pavese:

"Es fundamental la participación de la ciudadanía en este presente tan difícil"









Pavese es la tercera candidata a concejal de la lista de unidad de la UCR Campana que encabezan Romina Buzzini y Axel Cantlon. "Cuando Manes habla de dar el paso y comprometerse me genera mucha identificación", remarca la reconocida bioquímica de nuestra ciudad. Campanense desde la cuna: Alejandra Pavese nació en nuestra ciudad hace 59 años. Se recibió de Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y después de un tiempo en la docencia y la investigación dentro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica ingresó en el Hospital San José, donde lleva 32 años de trabajo en el área de Laboratorio. Hoy, además, es la tercera candidata a concejal de la lista de unidad de la Unión Cívica Radical (UCR). "Así como me convertí en una servidora pública en el hospital, hoy me entusiasma convertirme en una servidora pública en el Concejo Deliberante", explica Alejandra. "Soy una convencida que el político debe ser un servidor público y brindar un servicio de calidad a los vecinos en vez de enmarañarse en discusiones estériles de poder, que lo único que hacen es alejar a los políticos de la gente y generar ese hartazgo que hoy se advierte sociedad", agrega. Su historia con la política comenzó durante su vida universitaria, militando incluso en los años de la dictadura militar. Luego, con el advenimiento de la democracia, fue parte del primer centro de estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Por entonces, ya era afiliada a la UCR. "Me entusiasmó la llegada de Alfonsín y la nueva construcción de ciudadanía que se dio en esos años. Fue un movimiento muy energizante, que resultó fundamental para instalar y consolidar la democracia, que, como dice Facundo Manes, fue el último gran proyecto colectivo que tuvo el país", comenta Pavese. Casi 30 años después y tras diferentes participaciones en el radicalismo y organizaciones sociales, la irrupción del neurocientífico como candidato de la UCR a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires le volvió a despertar "un gran entusiasmo y compromiso" y la impulsó a involucrarse decididamente en este proceso eleccionario en el que el radicalismo busca recuperar protagonismo. "Finalmente el radicalismo vuelve a tener un candidato referente como Facundo, una figura de la que carecimos en procesos anteriores. Y cuando Manes habla de dar el paso y comprometerse me genera mucha identificación. Es fundamental la participación de la ciudadanía en este presente tan difícil, no solo en la política, sino en los múltiples espacios de participación ciudadana que existen, como las organizaciones sociales, las instituciones intermedias o los clubes", señala Pavese. "Además, me generó mucho compromiso la idea con la que llega Manes: también considero que, como en aquellos años del regreso de la democracia, el país necesita un proyecto superador que sea abrazado colectivamente por toda la ciudadanía. Y que su propuesta tenga como eje a la educación, la innovación y la ciencia me resulta fundamental y me entusiasma muchísimo", agregó. Su amplia experiencia en la salud pública la distingue como candidata al Concejo Deliberante, pero en su trayectoria como vecina comprometida, Alejandra también ha sido parte del pionero Movimiento Ecologista Campana en la década de 1990 y tiene una estrecha relación con diferentes actividades deportivas, especialmente con las náuticas. "Por esa historia personal tengo mucho interés en trabajar en relación al medio ambiente y especialmente con el Delta y todo lo que significa el río. Creo que si sabemos cuidar y realzar los fantásticos recursos naturales con los que contamos en Campana, no solo vamos a tener un ambiente más sano, sino que vamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos", explica en ese sentido. "Obviamente, también voy a trabajar particularmente temas relacionados con la salud pública y el cuidado del valiosísimo recurso humano que tenemos en esa área", añade. En el cierre, ya mirando las Elecciones Primarias del próximo 12 de septiembre que definirán las listas para las Generales de noviembre, Pavese se explaya con la esperanza propia del compromiso que ha abrazado al aceptar una candidatura relevante: "Creo que tengo una gran oportunidad de convertirme en una servidora pública desde la política, así que espero que la ciudadanía nos acompañe, porque quiero ser parte de una generación que cambie la imagen de la política. Hoy, muchos políticos sienten que los ciudadanos son sus súbditos y por eso nos encontramos con ciudadanos que se sienten maltratados por la política, cuando la política es la mejor herramienta que tenemos para transformar y mejorar la realidad. Quiero ser parte de esa política que tiene el deber de desterrar las discusiones mezquinas y las grietas que solo generan fanáticos".

PAVESE ENCABEZA LA LISTA DE LA UCR CAMPANA JUNTO A ROMINA BUZZINI Y AXEL CANTLON. "CREO QUE TENGO UNA GRAN OPORTUNIDAD DE CONVERTIRME EN UNA SERVIDORA PÚBLICA DESDE LA POLÍTICA", COMENTA LA BIOQUÍMICA, QUIEN LLEVA 32 AÑOS DE SERVICIO EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ.





"ME ENTUSIASMA MUCHO PODER TRABAJAR EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y ESPECIALMENTE CON EL DELTA Y TODO LO QUE SIGNIFICA EL RÍO", CUENTA PAVESE, QUIEN ES AFICIONADA A DISTINTOS DEPORTES NÁUTICOS.