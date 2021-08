» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. ¿Cómo nos nutrimos?

Por Nancy Cristaldo













Nancy Cristaldo

La vida desde otra perspectiva Observando la realidad y focalizándonos con el concepto de NUTRICIÓN, normalmente lo asociamos con los alimentos saludables y no tan saludables. Sin embargo, si comenzamos a profundizar dicho concepto desde otra perspectiva o desde otro punto de vista podríamos considerar que también nos nutrimos con otras cosas como los pensamientos, emociones y sentimientos, a los mismos los englobaremos y nombraremos como ENERGÍA que es producida por experiencias de la vida. Por tal motivo, el eje central es nuestra elección la que nos hace percibir, de ser y de vivir esas energías. La mayoría de las personas en la actualidad viven situaciones de desequilibrio, malestar, preocupaciones, incertidumbre, bloqueo, problemas, conflictos, drama, ansiedad, depresión, dudas , entre otras cosas, todas provenientes de la actividad interna o externa que desarrollan una mala nutrición energética que impacta en el bienestar. Es por ello que según mi experiencia considero que el enfoque Holístico es una posible visión a la hora de tratar los bloqueos energéticos, ya que se contemplan distintas dimensiones como; la psicológica, la biológica y la espiritual. Uno de los enfoques vanguardistas que se pueden encontrar es la Terapia Bioenergética de Liberación y Regulación de los campos energéticos que se apoya en las Barras de Access Consciousness, esta misma tiene como fin motivar y desarrollar un cambio interno y externo. Las Barras de Access son una técnica manual que elimina, libera y regula la sobre carga energética o eléctrica de nuestra mente. Cargas que son producidas por los pensamientos, emociones y sentimientos conscientes o inconscientes que nos desbalancean. Se trata de una modalidad que fomenta la transformación de la energía que combina sabiduría práctica, conocimientos antiguos y herramientas pragmáticas para el cambio que requiere el Ser contemporáneo. Mediante una sesión de aproximadamente 1 hora y 15 minutos, se brinda un cálido masaje en la cabeza donde se toca suavemente 32 puntos específicos que colaboran con la liberación, regulación y eliminación de la carga energética. De esta manera la energía fluye, creando un gran alivio en todo el cuerpo y abriendo nuevas posibilidades, liberando las áreas de la vida que han estado bloqueadas y permitiendo elegir desde otra perfectiva. Durante la sesión y según la situación del paciente pueden ocurrir cosas como quedarse dormido, reír, llorar, hablar o simplemente estar presente para recibir lo que va sucediendo. Al cabo de la sesión, el paciente se va relajando. Luego de tomar una o varias sesiones, los cambios son significativos porque: * Se aborda la vida o la realidad desde otra filosofía, la mente funciona con más claridad, paciencia y estabilidad y se libera el parloteo mental y los estados emocionales autodestructivos. *En base a las situaciones que se viven o las cargas externas o internas que se experimentan, las reacciones son más conscientes y diferentes a las del pasado. Además, persiste una relajación profunda y sensación de alivio en el cuerpo, con los pensamientos y con las emociones. Al mismo tiempo, el inconsciente comenzará a eliminar y liberar la energía que no es compatible con el bienestar y el equilibrio que realmente requiere el cuerpo. Se vive desde un sentimiento de seguridad y confianza en uno mismo, con una mayor creatividad y más vitalidad. Y se estimula el desarrollo del placer desde la alegría, la diversión y la empatía. Estos resultados no significan que vayamos a ver la vida color de rosa, sino que comenzamos a elegir estar mejor desde otra visión no convencional, sin dejar de lado los métodos convencionales porque ambos serían un gran complemento. Nancy Cristaldo - ncristaldo7@gmail.com - Cel. 3489 561813