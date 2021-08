» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Leonardo Ramos, precandidato a concejal por el frente de todos, apuesta a un cambio en la ciudad









"La etapa que viene demandará de un esfuerzo, no solo de la gente sino esta vez también de los políticos y la clase política tiene la obligación de resolver las cuestiones pendientes de los vecinos" resalta de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. "Este 12 de septiembre los vecinos tenemos la posibilidad de elegir no solo qué modelo de ciudad queremos sino también la dirigencia política. Venimos de castas políticas familiares enquistadas en el poder que rotan entre sí y ahora nos encontramos con la sorpresa de que se postulan la hermana, el marido, el nieto y el hijo. Con más de 15 millones de presupuesto que fueron destinados a gigantografías que tapan la visual y provocan accidentes de tránsito, pasacalles que tardan 100 años en degradarse y fue necesario talar cientos de árboles para ensuciar las paredes con afiches" expresó el precandidato a concejal por el Frente de Todos Leonardo Ramos. "Con ese dinero se hubiera podido hacer muchas cosas para el bien de la comunidad. Por eso nosotros decidimos no dejar huella de carbono y hacer una campaña ecológica por redes sociales, medios de prensa y subirnos a los colectivos a contarles nuestras propuestas, seguramente nos habrán visto en los transportes públicos" aseveró Ramos. "Estas familias toman a la Municipalidad como botín de guerra y para colmo de males vemos que los resultados son paupérrimos. No hay empleo, no están terminando la costanera, no están terminando la Avenida Rivadavia y no están terminando de asfaltar los barrios. La verdad es que podemos elegir finalizar todas estas obras, podemos elegir dirigentes políticos nuevos que entendemos que la política no es confrontación sino consenso y que venimos a cuidar lo que está bien hecho a terminar lo que está en marcha y empezar obras necesarias tan esperadas. Sabemos lo que hay que hacer" manifestó Leonardo. "Nosotros vamos a escuchar a los mayores y vamos a abrirles la puerta a los jóvenes porque entendemos que este nuevo ciclo histórico se construye con TODOS. Sabemos lo duro que fue la pandemia para todos y queremos primero hacer llegar nuestras condolencias a todos los vecinos que han perdido un ser querido. La etapa que viene demandara de un esfuerzo no solo de la gente sino esta vez también de los políticos y la clase política tiene la obligación de resolver las cuestiones pendientes de los vecinos. Es urgente resolver el problema económico, no puede quedarse nadie debajo de la mesa sin comer y necesitamos crear empleos reales en el ámbito privado y esto sabemos hacerlo. Por eso este 12 de septiembre te pedimos que nos acompañes con tu voto. La vida que queremos todos es posible" finalizó Leonardo Ramos, primer precandidato de la Lista 6 del Frente de Todos.