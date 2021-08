» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

28 de Agosto de 2021









DEFENSA El día después de la viralización del video que muestra el debate entre una docente y uno de sus alumnos, en un colegio de La Matanza, Alberto Fernández tomó posición y salió en defensa de la cuestionada profesora. "Si esa maestra como consecuencia de una discusión le puso un uno, está mal, pero si ese debate sirvió para abrirles la cabeza a los alumnos, es válido", afirmó en declaraciones radiales. Laura Virginia Radetich es la docente en cuestión, quien tras los cuestionamientos por el acalorado debate que protagonizó junto a uno de sus alumnos, en una clase en la Escuela Secundaria Técnica Nº2 "María Eva Duarte", de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, fue suspendida de su cargo. La polémica hizo eco en medios de comunicación y redes sociales, en tiempo récord, y las denuncias no tardaron en llegar. Uno de los primeros en impulsar la denuncia fue el precandidato a legislador porteño, Yamil Santoro, quien junto a Marina Kienast, y al diputado nacional José Luis Patiño y los referentes José Magioncalda, Juan Pablo Pane, Daniela Delgado Luna y Gabriel Salvatore, efectuaron la denuncia en la Fiscalía General de La Matanza.



ACCIONES PARA ARRIBA Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street trepaban ayer por encima del 5 por ciento, mientras que la Bolsa de Comercio porteña operaba en alza, en una buena jornada para los mercados de referencia a nivel global. Los principales aumentos en los ADRs eran liderados por Irsa Propiedades Comerciales con 5,6%, seguido por Pampa Energía, con 5,1%, y Banco Macro con 4%. Por su parte, el índice S&P Merval experimentaba un crecimiento de 2,6% y se ubicaba así en 73.388,57 unidades. El riesgo país medido por el JP Morgan exponía un incremento de 0,3%, con lo que se ubicaba en 1.542 puntos básicos. En el plano internacional, los inversores siguen de cerca las noticias de los Estados Unidos respecto de la reducción de los estímulos económicos en medio de la pandemia, mientras que en el plano local se centra la atención en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el período electoral. MÁS VENTAS Las ventas de dólares para ahorro treparon en julio un 65%, mientras que también creció la cantidad de personas que adquirieron la divisa, según datos publicados por el Banco Central. La fuerte suba en el sector minorista se dio en un mes en el que el dólar blue registró un salto de $12,50 en medio de mayores restricciones para operar que generaron ruidos en el mercado. Durante el mes pasado, unos 690 mil ahorristas adquirieron billetes, lo cual significó un aumento de 247 mil frente a junio, cuando se cortó la racha de nueve meses en caída. A su vez, solo unos 25 mil vendieron, precisó el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de la autoridad monetaria. El estudio también indicó que las compras y ventas per cápita fueron de US$ 189 y US$ 218, respectivamente. DE VUELTA A PRISIÓN El ex titular de la UOCRA de La Plata Juan Pablo "Pata" Medina y su hijo Cristian "Puly" Medina deberán regresar a prisión domiciliaria por violar la prohibición de realizar actividades gremiales, según dispuso un juez federal de la capital bonaerense. El lunes pasado, ambos llevaron adelante un masivo acto en La Plata, por el cual Medina debió comparecer y dar explicaciones ante el magistrado a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2 de esa ciudad, Alejandro Esmoris, que ordenó este viernes el regreso a prisión domiciliaria del "Pata" y de su hijo. Ambos están acusados de asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada, y se les había impuesto para recuperar su libertad ambulatoria varias restricciones, incluyendo una prohibición para llevar adelante actividades sindicales.