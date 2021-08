» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Diabesidad: de la obesidad a la diabetes y su boomerang

Por Dra. Cecilia Lopez - Lic. Irina Reboni











Método TISO (Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad) Diabesidad ¿Qué es? ¿Qué sintomas producen? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo prevenirla? La Diabesidad es un término que abarca la Diabetes tipo 2 y la Obesidad, dos grandes problemas de Salud a nivel mundial. La obesidad es una pandemia no infecciosa con incremento exponencial en el mundo, con consecuencias no solo para la salud de la población sino también para la economía global. La Obesidad conduce en un 33 % a la asociación de Diabetes y en el caso de los pacientes Diabéticos tipo 2 tiene Obesidad en el 85%. El mecanismo por el que se producen ambas es similar por lo que surgió el termino DIABESIDAD en el año 2001. Si bien ninguna de las dos da síntomas, no duelen, no pinchan, no arden, lo que si nos alarman son las complicaciones a largo plazo, por lo cual se presentan en la consulta. Si dieran síntomas se podrían prevenir. Si tenemos dolor lumbar o de cabeza consultamos y se inician una serie de estudios y tratamientos específicos, pero lamentablemente en estas dos enfermedades silenciosas cuando se interviene por los síntomas ya nos encontramos con las complicaciones. Pero... como comienzan ambas? con un exceso de grasa que se localiza debajo de la piel en tejido celular subcutáneo y a medida que aumenta la grasa se localiza en la cintura, musculo, hígado, páncreas y alrededor del corazón generando toxicidad en las células del cuerpo, LIPOTOXICIDAD, con inflamación crónica generando distintos mecanismos que se traducen en la imposibilidad de equilibrio en el metabolismo llamado INSULINORESISTENCIA. Por lo dicho anteriormente lo que las une es la INSULINORESITENCIA, la resistencia de que la hormona insulina producida por el órgano páncreas baje el azúcar (glucosa en el análisis de sangre) y se transforma en grasa con deposito en lugares que no corresponden en lugar de eliminarlas a través de energía. Esto genera con el tiempo DIABETES TIPO 2. Los riesgos que conduce la DIABESIDAD van desde complicaciones leves a muy graves: propias de la Diabetes y además enfermedad cardiovascular, hipertensión, colesterol elevado, enfermedades respiratorias, renales, artritis, algunos tipos de cáncer y problemas psicosociales. Todo esto lleva a perder el estado de Salud. Se puede prevenir con el primer escalón del tratamiento que es el cambio en el ESTILO DE VIDA, los cambios de HABITOS de la vida diaria, que es lo más económico pero lo más difícil de cambiar y es el que más beneficios provee, si, es lo más difícil porque en el día a día, costumbres heredadas de pautas alimentaras, la industrialización con el consecuente sedentarismo, alimentos micro procesados hacen que la actividad física y la alimentación saludable se le reste prioridad. El segundo escalón del tratamiento son los fármacos que deben adecuarse a cada situación individual edad, contención familiar, enfermedades asociadas, costo de estos y coberturas evitando las complicaciones producto del tratamiento medicamentoso. Si presentas Diabetes, Obesidad o Diabesidad te invitamos a consultarnos para que juntos encontremos la mejor opción terapéutica para vos. Dra. Cecilia Lopez - Lic. Irina Reboni