Abre al público el Salón Nacional de Artes Visuales

A partir del 2 de septiembre, el Ministerio de Cultura de la Nación junto al Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, con la colaboración de la Secretaría de Patrimonio Cultural; la Dirección Nacional de Museos; la Casa Nacional del Bicentenario y el Centro Cultural Kirchner, presenta la exposición de la 109.ª edición del Salón Nacional de Artes Visuales. La exhibición reunirá 266 obras, 162 serán expuestas en Casa Nacional del Bicentenario y 104 en el Centro Cultural Kirchner. Premios Serán veintisiete las obras premiadas: tres mejores obras de cada una de las ocho categorías (cerámica, dibujo, escultura, fotografía, grabado, instalaciones y medios alternativos, pintura y textil) y tres mejores obras adquisición del conjunto de categorías: - Premio adquisición PRESIDENCIA DE LA NACIÓN a la primera mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales: $500.000. - Premio adquisición a la segunda mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales: $330.000. - Premio adquisición a la tercera mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales: $250.000. - Premio no adquisición a la primera mejor obra de cada categoría: $110.000. - Premio no adquisición a la segunda mejor obra de cada categoría: $80.000. - Premio no adquisición a la tercera mejor obra de cada categoría: $60.000. Las obras adquisición integrarán la colección de arte del Palais de Glace. Un concurso federal, accesible, diverso e inclusivo El Salón Nacional de Artes Visuales es un certamen que se realiza de manera ininterrumpida desde 1911. Desde 2018, este concurso nacional garantiza la paridad de género en la selección y premiación de obras. En esta 109.ª edición se inscribieron 2942 personas al Premio Salón Nacional de Artes Visuales, un número récord en la historia del concurso. Entre ellas se destaca la presentación de 444 personas LGBTTIQ+, de las cuales casi 200 no identifican su género con las opciones binarias. En cuanto a la segmentación etaria, en esta edición 2020/21 se incrementó sensiblemente la inscripción de jóvenes de 18 a 34 años: 32% más que en 2019. El carácter federal del concurso tuvo un importante salto cuantitativo y cualitativo en esta nueva edición. Por un lado, se inscribió un 36% más de artistas de provincias (no residentes en Ciudad ni en Provincia de Buenos Aires) que en 2019. Por otro lado, y por primera vez en la historia del certamen, el Ministerio de Cultura de la Nación se hará cargo del transporte gratuito de obras seleccionadas de artistas que viven fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. Fueron seleccionadas 52 obras seleccionadas que provendrán de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe y Tucumán. A partir del 2 de septiembre, se abre al público la exposición del Salón Nacional de Artes Visuales 2020/21. Centro Cultural Kirchner: Del 2 de septiembre al 15 de octubre de 2021. Días y horarios: de miércoles a domingo de 14 a 20 h. Sarmiento 151, CABA. Visita con reserva previa en https://cck.gob.ar/ Casa Nacional del Bicentenario: Del 2 de septiembre al 31 de octubre de 2021. Días y horarios: de jueves a domingo de 15 a 19 h. Riobamba 985, CABA. Visita sin reserva previa: ingreso por orden de llegada hasta completar el aforo de las salas de exposición.