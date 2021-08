Efemérides del día de la fecha, 28 de Agosto

DÍA DE LA ANCIANIDAD

En esta jornada se conmemora el día en que Eva Perón proclamó los "Derechos de la Ancianidad", en el Ministerio de Trabajo, en el año 1948. Los mismos eran el Derecho a la asistencia; a la vivienda; a la alimentación; al vestido, al cuidado de la salud física y moral; al esparcimiento; al trabajo; a la expansión; y al respeto. Dichos derechos se incluyeron en la Constitución en el año 1949 pero fueron derogados por el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu en el año 1955.

La pandemia ha afectado principalmente a los adultos mayores, integrantes de los grupos de riesgo, que han tenido que extremar los cuidados permaneciendo en sus hogares y delegando las compras a familiares o personas de confianza. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030) con el propósito de generar acciones "destinadas a construir una sociedad para todas las edades". La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al envejecimiento saludable como el "proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez".

LA SELECCIÓN SE CONSAGRA CAMPEÓN OLÍMPICO POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA

Hace 17 años la "albiceleste" vencía 1 a 0 a Paraguay y se consagraba campeón olímpico en los Juegos Olímpicos Atenas 2004. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa e integrado por Roberto Ayala, Javier Mascherano, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze, Javier Saviola, Andrés D´Alessandro y Carlos Tévez, debutó goleando 6 a 0 a Serbia y Montenegro con goles de Delgado, "Kily" González, Tévez (2), Heinze y Rosales. En el siguiente partido le ganaron a Túnez 2 a 0 con tantos de Tévez y Saviola.

Tras vencer a Australia, el conjunto de Bielsa avanzó a Cuarto de Final y se enfrentó ante Costa Rica, equipo al que "aplastó" 4 a 0 en un partido protagonizado por "El Apache" que marcó un "hat trick". En Semifinales vencieron 3 a 0 a Italia con tantos de "Carlitos", "Lucho" González y Mariano González. En el Estadio Olímpico de Atenas "Spyros Louis", la "albiceleste" alcanzó la gloria y se subió a lo más alto del podio en un día histórico para el deporte argentino, ya que, la selección de básquet también gritó campeón. "Este título se lo quiero dedicar al jugador del fútbol argentino, que se expresó a través de este grupo de jugadores" manifestó Bielsa.

SE LANZA "ICE CREAM"

Un día como hoy en el año 2020, Selena Gómez junto a "Blackpink" lanzaban el sencillo "Ice cream". Perteneciente al disco "The Album" (2020) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Ariana Grande y "Teddy", la canción fue la primera colaboración de Gómez con el grupo surcoreano: "Me encanta su música y después de esta colaboración me volví más fan. A pesar de que no nos conocimos en persona, siento que hice nuevas amigas" dijo Gómez.