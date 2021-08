» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. El Historial:

Villa Dálmine - All Boys

Por Gustavo Belsué









ENCUENTRO Nº 36. En 35 partidos, Villa Dálmine ganó 15 veces, All Boys se impuso en 12 partidos y empataron 8. El Violeta convirtió 34 goles, mientras el Albo marcó 31. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 18 veces: el Violeta ganó 9 encuentros (19 goles) y All Boys venció en 3 (12 goles). Empataron en 6 ocasiones. COMO LOCAL ALL BOYS. Jugaron 17 veces: Villa Dálmine ganó 6 partidos (15 goles) y All Boys venció en 9 oportunidades (19 goles). Igualaron 2 encuentros. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Se jugó el 16 de noviembre de 2019, por la 13ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, cuando Villa Dálmine se impuso 1-0 con gol de Brian Orosco. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado 17 de abril se midieron en Campana por la 6ª fecha del actual campeonato: fue empate 0-0, en el partido que marcó el final del segundo ciclo de Felipe De la Riva como DT Violeta. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 6 partidos sin perder ante All Boys, con 3 victorias y 3 empates. La última derrota fue en Floresta, el viernes 18 de septiembre de 2015, cuando cayó 1-0 por la 34º fecha de la B Nacional.