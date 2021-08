» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

28 de Agosto de 2021









COMIENZA LA NOVENA Este sábado se pondrá en marcha la novena fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Y el partido más atractivo será el que cierre la jornada: desde las 20.15, Independiente recibirá en Avellaneda a Colón de Santa Fe con la intención de recuperar el liderazgo. Por su parte, el Sabalero también buscará alcanzar la cima. Antes jugarán: Gimnasia (LP) vs Huracán (15.45) y Banfield vs Platense (18.00).



VOLVIÓ AL UNITED Después del fuerte rumor que lo vinculó al Manchester City, el portugués Cristiano Ronaldo terminó transformándose en nueva incorporación de Manchester United, el archirrival de la ciudad y el equipo en el que fue ídolo después de haber convertido 118 goles en 292 partidos entre 2003 y 2009. PREMIER: 3ª FECHA Tras el impacto que generó el retorno de Cristiano Ronaldo al Manchester United, hoy comenzará la tercera fecha de la Premier League con siete partidos, entre los que sobresalen: Manchester City vs Arsenal (8.30) y Liverpool vs Chelsea (13.30). PRESENTACIÓN GOLEADORA Joaquín Correa fue transferido de Lazio a Inter y su debut en el Neroazzurro fue inmejorable: ayer, a pesar de jugar solamente los últimos 20 minutos, anotó un doblete en la victoria 3-1 sobre Hellas Verona. El otro tanto del vigente campeón fue obra de Lautaro Martínez. También se dieron dos gritos argentinos en el otro encuentro de este viernes: Udinese superó 3-0 a Venezia y marcaron Ignacio Pussetto y Nahuel Molina. La segunda fecha de la Serie A continuará hoy con Atalanta vs Bologna, Lazio vs Spezia, Fiorentina vs Torino y Juventus vs Empoli. SE VIENE EL DEBUT Todo indica que Lionel Messi debutará mañana en Paris Saint Germain, durante la visita del líder de la Ligue 1 a Reims. Mientras tanto, la tercera fecha del campeonato francés comenzó ayer con victoria de Lyon, 1-0 sobre Nantes. Hoy sigue la programación con Niza vs Bordeaux y Marsella vs Saint Etienne. ACCIÓN EN ESPAÑA En el inicio de la 3ª fecha de La Liga, Mallorca venció 1-0 a Espanyol, mientras Valencia superó 3-0 a Alavés. Así, ambos conjuntos quedaron como líderes con 7 unidades. Hoy, Sevilla (6) puede volver a quedar al frente en caso de ganarle al Elche, que ahora cuenta con Darío Benedetto (también es accionista de la entidad). La jornada del sábado también incluye la visita de Real Madrid a Betis (17.00). PRIMERA B METRO Con cinco partidos, hoy arranca la 7ª fecha del Torneo Clausura: Cañuelas vs Deportivo Merlo, Acassuso vs San Miguel, Argentino (Q) vs Comunicaciones, Colegiales vs Villa San Carlos y Fénix vs Defensores Unidos. PRIMERA C La programación de la 7ª fecha del Torneo Clausura comienza este sábado con dos encuentros: Lamadrid vs Claypole y Deportivo Español vs Leandro N. Alem. PRIMERA A FEMENINA San Lorenzo sigue firme: ayer goleó 6-0 a Lanús, logró su tercera victoria en tres presentaciones y es líder de la Zona A. Segundo quedó Gimnasia (LP), que superó 4-2 a Deportivo Español como visitante. Hoy juegan SAT vs Boca Juniors. En tanto, la programación de la Zona B se abre este sábado con el duelo Independiente vs Huracán.