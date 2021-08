El Tricolor buscará volver al triunfo luego de su traspié ante Porteño.

Por la quinta fecha de la Tercera División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde a Ezeiza RC con el objetivo de volver a la senda de la victoria luego del traspié sufrido el pasado sábado frente a Porteño en General Rodríguez.

Por su parte, Ezeiza busca su primer triunfo del campeonato, dado que ha perdido los cuatros partidos que disputó hasta el momento. En su última presentación, cayó 29-28 ante Municipalidad de Vicente López como local.

Hoy también jugarán: Municipalidad de Vicente López vs Naútico Arsenal Zárate, Los Pinos vs San José, Banco Hipotecario vs Tiro Federal de Baradero, Varela Jr vs Los Molinos y Beromama vs Porteño.

Por el momento, las posiciones de Tercera División se encuentran de la siguiente manera: 1) Varela Jr, 20 puntos; 2) Porteño, 19 puntos; 3) Los Pinos, 16 puntos; 4) Banco Hipotecario, 15 puntos; 5) Beromama, 14 puntos; 6) Los Molinos, 12 puntos; 7) Ciudad de Campana y Municipalidad de Vicente López, 8 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 2 puntos; 10) Ezeiza RC, 1 punto; 11) Tiro Federal de Baradero y San José, sin puntos.