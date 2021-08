» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 28/ago/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

28 de Agosto de 2021









"MUNI" NIVELÓ LA FINAL Ciudad de Buenos Aires venció 3-0 a River Plate en el segundo juego de la serie final de la División de Honor masculina y así forzó un tercer y decisivo partido que se disputará esta noche. En el Millonario fueron bajas Manuel Balague y Matías Giraudo (convocados al Sudamericano) y, por ello, los campanenses Juan Manuel Giulietti y Jonas Ponzio fueron titulares.



PRIMERA MEDALLA Argentina obtuvo su primera medalla en los Juegos Paralímpicos que se están desarrollando en Tokio: la entrerriana Antonella Ruiz Díaz registró su mejor marca histórica en la prueba de Lanzamiento de Bala F41 (9,5 metros) y se quedó con la presea de bronce. En tanto, en Lanzamiento de Clava F32, Marilú Fernández alcanzó los 19,71 metros y culminó en el 5º puesto. Otra gran actuación nacional fue la del nadador Iñaki Basiloff, quien resultó 4º en la prueba de 200 metros combinados SM7, quedando a tan solo 4 centésimas del podio.



AL MUNDIAL SUB 17 La Selección Argentina de Básquet U16 masculina aplastó ayer a Chile y logró su boleto al Mundial Sub 17 que se jugará el año próximo en Alicante (España). El combinado nacional, dirigido por Leonardo Gutiérrez, venció 90-38 al equipo trasandino y así se metió en las semifinales del FIBA Américas U16, instancia en la que se medirá frente a República Dominicana. También la Selección femenina logró el objetivo: anoche venció 56-54 en Cuartos de Final a Brasil y aseguró su boleto al Mundial del año próximo. OTRO AL MAIN DRAW El santiagueño Marco Trungelliti se clasificó ayer al cuadro principal del US Open luego de derrotar al estadounidense Aleksandar Kovacevic en la última ronda de la clasificación. El argentino levantó múltiples match-points y terminó imponiéndose por 3-6, 7-6 y 7-5. En cambio, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez cayeron en esta última fase de la Qualy, aunque Cerúndolo podría ingresar al main draw como lucky loser.